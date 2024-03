« The Batman 2 » repousse sa sortie : l’attente de revoir Robert Pattinson se prolonge

Il sortira un an plus tard que prévu

Robert Pattinson en ‘The Batman’

Amateurs de Batman et de l’univers DC : nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Malgré l’envie de millions de personnes de revoir Robert Pattinson enfiler le costume de chauve-souris, marcher dans les ombres de Gotham City, il semble que nous ayons encore un peu plus à attendre, car Warner Bros. a repoussé d’un an la date de sortie de The Batman: Partie II.

Michael Keaton était le Batman par excellence jusqu’aux années 2000, en plus d’être le premier de la franchise Warner Bros., qui lui passerait ensuite le flambeau au plus mémorable de l’ère récente : Christian Bale, qui l’a interprété de 2005 à 2012. Il fut suivi par Ben Affleck, qui a renoncé à le jouer il y a quelques années, jusqu’à l’arrivée de la version la plus sombre du super-héros, avec un fantastique Robert Pattinson.

La star de la saga Twilight joue le célèbre homme chauve-souris dans The Batman (2022), le dernier film de Warner Bros. sur le personnage, écrit et réalisé par Matt Reeves. Cette production a été un véritable succès, comme en témoignent les 770 millions de dollars de recettes au box-office et l’excellente note de Rotten Tomatoes, où il récolte respectivement 85 % et 87 % d’évaluations positives de la part des critiques professionnels et du public.

The Batman 2 sortira finalement le 2 octobre 2026

Il n’est donc pas étonnant que les fans du super-héros ainsi que les amateurs de cinéma en général attendent avec impatience la suite. Mais ils devront tous accepter, de la meilleure façon possible, que The Batman 2 ne sorte plus le 3 octobre 2025, comme prévu, mais un an plus tard : le 2 octobre 2026, selon l’annonce du studio Warner Bros.

Les experts de DC, l’éditeur de bandes dessinées créateur du personnage de Batman, affirment que le retard est lié aux grèves d’Hollywood de l’année dernière, selon le média The Hollywood Reporter. Quoi qu’il en soit, la seule réalité pour les spectateurs, aujourd’hui, est que nous ne verrons plus Robert Pattinson en tant que Batman avant presque cinq ans après le film original.

Cependant, ce n’est pas le seul changement notable que Warner Bros. a apporté à son calendrier de sorties, qui a déplacé au 8 août 2025 le nouveau film de Paul Thomas Anderson avec Leo DiCaprio, entre autres titres. Peut-être, la variation la plus « amusante » est celle de La fiancée de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal, le nouveau film avec comme protagoniste l’ancien Batman Christian Bale, qui prendra l’ancienne date de sortie de The Batman 2 et sortira le 3 octobre 2025.