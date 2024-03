Comment éditer les stickers sur WhatsApp [Android et iPhone]

WhatsApp est l’une des plates-formes de messagerie riches en fonctionnalités et une bonne solution pour les conversations entre les appareils Android et iOS. Meta, la société derrière WhatsApp, ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp. L’une des nouvelles fonctionnalités récentes est la possibilité de créer de nouveaux stickers. Et maintenant, les utilisateurs peuvent également éditer des stickers sur WhatsApp sans utiliser d’applications tierces.

La fonctionnalité de création d’stickers a d’abord été déployée sur les appareils iOS, mais est maintenant progressivement déployée sur les appareils Android. Nous avons déjà partagé les étapes pour créer des stickers dans WhatsApp en utilisant des images. Et ici, nous parlerons spécifiquement de l’édition d’stickers dans WhatsApp.

WhatsApp prend en charge les stickers depuis longtemps grâce à divers packs d’stickers disponibles. Mais pour utiliser ces stickers, vous devez d’abord télécharger le pack, puis naviguer parmi eux pour en trouver de bons. Il est donc incroyable d’avoir la possibilité de créer notre propre sticker. De cette façon, nous pouvons créer des stickers de notre propre choix.

Éditer des stickers WhatsApp sur Android et iOS

Si vous souhaitez ajouter de la créativité aux stickers existants ou aux stickers que vous avez créés manuellement, vous pouvez consulter les étapes ci-dessous. J’ai testé cette nouvelle fonctionnalité d’édition d’stickers sur un iPhone et un téléphone Android. Bien qu’elle soit déjà disponible sur iPhone, elle se déploie lentement sur les téléphones Android, il se peut donc que certains utilisateurs de téléphones Android aient à attendre plus longtemps pour voir la nouvelle fonctionnalité.

Étape 1: Assurez-vous d’abord de mettre à jour votre application WhatsApp.

Étape 2: Lancez WhatsApp sur votre téléphone, puis ouvrez une discussion.

Étape 3: Appuyez sur l’icône Emoji sur Android ou sur l’icône Autocollant sur iPhone.

Étape 4: Ici, vous verrez les stickers disponibles.

Étape 5: Appuyez et maintenez l’sticker que vous souhaitez modifier.

Étape 6: Cela affichera plusieurs options, dont Éditer l’sticker, appuyez dessus.

Étape 7: Désormais, vous pouvez modifier l’sticker avec les outils disponibles, tels que l’ajout de texte, le dessin, etc.

Étape 8: Une fois que vous avez terminé d’éditer, appuyez sur l’option Terminé puis sur le bouton Envoyer.

L’option d’édition apparaît également lorsque vous appuyez sur l’sticker que vous avez envoyé auparavant, mais le nouvel sticker modifié sera renvoyé.

Vous pouvez modifier les stickers du pack ainsi que les stickers que vous avez créés manuellement. Ce n’est pas une grande fonctionnalité, mais un ajout utile.

Voici donc le guide sur la façon d’éditer les stickers dans WhatsApp pour profiter des stickers de votre choix. Si vous ne voyez pas cette nouvelle fonctionnalité sur votre téléphone, vous pouvez attendre quelques jours et la fonctionnalité devrait apparaître avec la nouvelle mise à jour.