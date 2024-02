« Joker : Folie à Deux » et le million que Lady Gaga touchera pour jouer le rôle de Harley Quinn.

Presque quatre fois plus de budget que celui de 2019

Lady Gaga en tant que Harley Quinn dans Joker: Folie à Deux

Une grande superproduction implique un grand budget, bien que si nous regardons Joker, sorti en 2019, cette règle n’est pas toujours respectée. Avec un budget d’environ 55 millions de dollars, « peu » en comparaison avec d’autres productions similaires, surtout compte tenu des stars telles que Joaquin Phoenix et Robert De Niro dans le casting, le film de Todd Phillips a franchi le cap du milliard de dollars de recettes, ce qui semble avoir assuré au scénariste également un chèque en blanc de la part des producteurs pour sa suite.

Joker: Folie à Deux sortira sur grand écran le 4 octobre de cette année et, bien que les informations soient données au compte-gouttes (nous ne savons même pas si c’est réellement une comédie musicale), grâce à Variety nous avons déjà pu connaître les chiffres dont il est question, et ils sont presque quatre fois plus importants que ceux du premier film.

Le budget de Joker: Folie à Deux

De 55 millions à 200, soit environ 145 millions de plus pour ce qui sera probablement l’une des suites les plus coûteuses par rapport à sa première partie, bien qu’elle reste relativement loin des 38 millions de Fast & Furious en 2001 par rapport aux 200 millions environ de Fast 9 (F9), sans tenir compte de l’inflation.

Sur ces 200 et selon les sources de la revue de divertissement américaine, 20 iraient à Phoenix, qui a touché une somme appétissante de 4,5 millions dans la première partie, et 15 iraient à la nouvelle arrivée dans la franchise, Lady Gaga, qui jouera une Harley Quinn différente de ce à quoi nous avons l’habitude de voir.

De quoi parlera Joker 2 ?

Joker: Folie à Deux est la suite du célèbre film Joker de 2019. L’histoire de ce nouvel opus suit Arthur Fleck, également connu sous le nom de Joker, après son évasion de l’Asile d’Arkham. Le film explorera la relation entre Harley Quinn, la psychiatre de l’Asile d’Arkham, et son patient Arthur, dont elle tombe amoureuse.