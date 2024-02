écartés de ‘The Office’: Bob Odenkirk en tant que Michael Scott et Seth Rogen en tant que Dwight

Beaucoup d’acteurs de renom ont participé au casting, et cela a été enregistré en vidéo.

Deux grands acteurs qui ont presque été dans la sitcom populaire

Créée par Greg Daniels à partir de la série britannique du même nom imaginée et jouée par le toujours controversé Ricky Gervais, The Office est une série de 2005 créée dans le format de faux documentaire qui, vingt ans après sa sortie, est toujours très présente, à la fois en raison de l’empreinte qu’elle a laissée sur tous ceux qui l’ont vue, mais aussi parce que ses sujets restent d’une actualité brûlante.

Interprétée par le grand Steve Carell dans le rôle de Michael Scott, le directeur inadapté et souvent inapproprié de la succursale, The Office comptait également une distribution de personnages mémorables interprétés par Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling et B.J. Novak, entre autres. Mais saviez-vous qui d’autre a essayé de décrocher un rôle dans cette comédie de situation déjà emblématique ?

Les rejets de The Office

Bien sûr, il y en a eu plus que ceux que nous verrons ici aujourd’hui, beaucoup d’entre eux étant inconnus du grand public, mais parmi tous ceux qui ont essayé de décrocher un rôle dans celle qui deviendrait finalement l’une des meilleures comédies de situation, on trouve quelques grands noms qui ont ensuite réussi aussi bien dans le monde du cinéma que de la télévision, voire les deux.

Mais ce ne sont pas seulement ceux qui apparaissent dans la vidéo qui ont postulé pour The Office, car en plus de voir Bob Odenkirk dans le rôle de Michael Scott, nous savons également que Paul Giamatti, Nick Offerman et le défunt Philip Seymour Hoffman auraient pu occuper le poste de directeur.

En ce qui concerne les autres postes de l’entreprise, le bras droit de Michael, l’excentrique mais toujours plein de raison Dwight Schrute, aurait pu être joué par plusieurs visages connus tels que Seth Rogen, qui a fait une longue et brillante carrière dans le monde de la comédie, l’humoriste Judah Friedlander (Rockefeller Plaza), ou Patton Oswalt, que nous pourrons bientôt voir dans Ghostbusters: Afterlife.

Jim Halpert, la voix de la raison dans le bureau (pas toujours), aurait pu être incarné par Adam Scott, qui a finalement participé à une série similaire, Parks & Recreation, également créée par Greg Daniels et dans laquelle nous pouvons également voir l’actrice Rashida Jones, qui a joué Karen Filippelli dans The Office. John Cho (Harold & Kumar) a été une autre option, mais si on l’avait choisi, nous aurions raté l’une des meilleures blagues de l’émission.

En ce qui concerne le reste et en se basant sur les références de la vidéo, Eric Stonestreet, célèbre pour son rôle de Cameron dans Modern Family, a failli être Kevin Malone, tout comme nous aurions pu voir Kathryn Hahn (qui a également participé plus tard à Parks & Recreation) dans le rôle de Pam. Anne Dudek, le Dr Amber dans House, a également passé une audition pour le rôle de la secrétaire la plus aimée du monde de la télévision.