« Game of Thrones » aura un nouveau spin-off sur Aegon le Conquérant, le fondateur de la dynastie Targaryen.

Si vous en voulez plus de Targaryen après ‘La maison du dragon’, ne manquez pas la nouvelle préquelle sur sa plus grande légende

Tom Glynn-Carney est l’acteur qui incarne Aegon Targaryen

Game of Thrones, considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps selon Sensacine et d’autres sites spécialisés dans le cinéma et les séries, aura un nouveau spin-off sur la Conquête d’Aegon. Si vous pensiez que la deuxième saison de La maison du dragon, qui sortira en 2024, était le dernier événement prévu dans cet univers fantastique, vous vous trompiez très, très fort.

Basée sur les romans de George R.R. Martin, la série télévisée Game of Thrones a été diffusée sur HBO d’avril 2011 à mai 2019, avec un total de 73 épisodes répartis sur huit saisons. Un univers de fantaisie épique qui traite des conflits politiques, des trahisons et des guerres incessantes pour le trône des Sept Royaumes de Westeros, se concentrant principalement sur trois familles : la Maison Stark, Lannister et Targaryen.

HBO prépare déjà une préquelle de La maison du dragon

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, HBO mise à nouveau sur une autre production dérivée de la saga, mais cette fois le projet sera signé par le scénariste Mattson Tomlin, qui est l’homme derrière The Batman 2. De plus, l’Américain peut également se vanter d’avoir écrit le scénario du film Project Power (2020), avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt, et de l’adaptation cinématographique de BRZRKR, la bande dessinée d’action de Keanu Reeves.

Se concentrant sur l’intrigue, le nouveau spin-off se déroule près de trois siècles avant les événements de Game of Thrones, et 100 ans avant les événements de La maison du dragon, ce qui en ferait une préquelle directe de cette dernière. La Conquête d’Aegon raconte comment l’invasieur Aegon Targaryen, également appelé Aegon le Conquérant, a réalisé avec ses sœurs (et épouses) Rhaenys et Visenya, et ses dragons, l’une de ses plus grandes ambitions : la conquête de Westeros, le continent fictif qu’il a gouverné pendant près de 300 ans.

Il est vrai que depuis la fin de Game of Thrones en 2019, laissant un énorme vide existentiel dans la vie de ses fans, plusieurs préquelles et même une suite ont été envisagées. Bien que certaines d’entre elles puissent être considérées comme abandonnées, HBO préfère ne rien considérer comme acquis, au cas où elles pourraient être développées à l’avenir avec un autre scénariste.

Pour l’instant, nous avons la deuxième saison de La maison du dragon confirmée, qui sortira dans quelques mois sur la plateforme de streaming HBO Max, ainsi que le développement d’une autre préquelle : Le chevalier des Sept Royaumes : Le chevalier errant, dont le titre est provisoire. Elle est basée sur les nouvelles de George R.R. Martin et commencera sa production cette année.