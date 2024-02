Moana revient cette année-même : date et premier teaser

Un nouveau voyage, une nouvelle aventure

Moana, plus grande, dans le nouveau film

En 2016, Disney créait Moana, un film musical d’une grande beauté visuelle, avec de bonnes chansons et qui célèbre la culture polynésienne et ses traditions, en représentant de manière authentique la mythologie et la vie dans les îles du Pacifique. Il est mettait en scène Moana Waialiki, une jeune fille qui, semble-t-il, a encore des aventures à vivre.

Initialement conçu comme une série pour Disney+, le retour de Moana et de ses compagnons prendra finalement la forme d’un film destiné aux salles de cinéma ; fini la sortie directe sur la plateforme (et nous nous en réjouissons), en réalité, c’est pourquoi certains films de Disney et Pixar vont être relancés dans ce format après avoir été diffusés uniquement à la télévision.

Bob Iger, le PDG de Disney, a dévoilé cette suite, affirmant également dans un communiqué que « Moana reste une franchise incroyablement populaire. Nous avons hâte de te proposer plus de Moana et Maui lorsque Moana 2 sortira dans les salles en novembre prochain.

Synopsis et date de sortie de Moana 2

Moana 2, l’épopée animée et musicale des studios Walt Disney Animation, entraîne le public dans un nouveau et long voyage avec Moana, Maui et un nouvel équipage de marins insolites. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres navigateurs, Moana doit se lancer sur les vastes mers d’Océanie et affronter des eaux dangereuses perdues depuis longtemps pour une aventure comme aucune autre qu’elle ait jamais connue. Réalisé par Dave Derrick Jr. avec de la musique des gagnants du Grammy Abigail Barlow et Emily Bear, du nominé au Grammy Opetaia Foa’i et du triple gagnant du Grammy Mark Mancina, Moana 2 sortira en salles le 27 novembre 2024.

Il y aura aussi une adaptation en chair et en os de Moana

Mais Moana 2 n’est pas la seule chose que Disney prépare autour des polynésiens, car il y a quelque temps a été annoncé un film en live-action dans lequel The Rock, c’est-à-dire Dwayne Johnson, serait de retour en tant que demi-dieu Maui. Auli’i Cravalho, qui prête sa voix à l’héroïne dans le film original et que l’on suppose fera de même dans la suite, est également impliquée dans ce projet en tant que productrice exécutive, car le rôle de Moana est réservé à une actrice plus jeune.