Ils allaient être « seulement » cinq, mais James Cameron pense déjà à Avatar 6 et 7

James Cameron avec sa création

Il semblait qu’il ne répéterait pas le succès du premier film, et c’était presque le cas, car Avatar 2 est devenu le troisième film le plus rentable de l’histoire, juste derrière Avatar et Avengers : Endgame, et sans la réédition truquée comme l’a fait le précédent film. Avec un univers si riche et de tels chiffres, il est normal que son réalisateur, James Cameron, pense à des suites et des suites.

Jusqu’à présent, nous savions que l’histoire complète d’Avatar couvrirait un total de cinq films, le troisième étant déjà très avancé dans sa production et son tournage, certaines parties du quatrième ayant même déjà été filmées, mais nous ne pouvions pas imaginer qu’il y en aurait plus, bien qu’avec le père de Terminator, on ne sait jamais.

« Nous avons des scripts complets jusqu’au cinquième film », commence-t-il en expliquant à People lors d’une interview, « et j’ai des idées pour le sixième et le septième, bien que je passerai probablement le flambeau à ce moment-là. Je veux dire, la mortalité vous rattrape. » Cependant, sur un ton moins pessimiste, Cameron a également assuré que « nous apprécions ce que nous faisons » dans les films Avatar, ajoutant par ailleurs que « nous adorons ça. Nous avons la chance de travailler avec des gens formidables ».

Les comparaisons avec Star Trek et Star Wars

Poursuivant sa discussion sur le vaste univers qu’est Avatar, où toutes sortes de créatures cohabitent, il était inévitable de comparer l’œuvre de Cameron à Star Trek et Star Wars, deux sagas qui ont respectivement plus de 50 et 40 ans d’existence.

« Vous devez y mettre tout votre cœur et votre énergie » si vous voulez que quelque chose dure dans le temps, justifiait le réalisateur face à la question de pourquoi passer le reste de ses jours en tant que réalisateur sur un seul projet, peu importe le nombre de films qu’il divise. « Pourquoi Lucas a-t-il continué à travailler sur la même chose ? Pourquoi Roddenberry a-t-il continué à travailler sur la même chose ? Parce que lorsque vous vous connectez avec les personnes, pourquoi gâcher cela ? Pourquoi recommencer avec quelque chose qui pourrait ne pas se connecter ? », a-t-il déclaré.

Avatar 3 sortira en décembre 2025, Avatar 4 est prévu pour décembre 2029 et le cinquième et dernier film pour 2031.