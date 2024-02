Comment fonctionnent les audimètres de télévision et combien peuvent-ils vous payer pour en avoir un

As-tu toujours été curieux de savoir comment les audiences sont mesurées ? Nous t’expliquons le fonctionnement des audimètres

Image d’une personne regardant la télévision.

T’es-tu déjà demandé comment sont mesurées les audiences de la télévision ? En principe, personne ne va enquêter sur ce que tu regardes à chaque instant, et tu n’as rien à faire lorsque tu syntonises la TNT sur ton téléviseur. La mesure se fait à l’aide d’appareils appelés audimètres, avec lesquels l’entreprise Kantar Media obtient des données statistiques sur qui regarde quoi à chaque instant.

Mais bien que ces appareils aient servi à connaître les audiences des différents programmes de télévision depuis des décennies, leur fonctionnement reste un mystère pour beaucoup. Aujourd’hui, nous allons tout t’expliquer sur ce que tu dois savoir à leur sujet.

Qu’est-ce qu’un audimètre ?

Un audimètre est un appareil semblable à celui que nous voyons sur l’image, qui est placé près de la télévision et y est connecté. De cette manière, il peut collecter et envoyer des informations sur ce qui est regardé à ce moment-là, et avec ces données, effectuer des mesures d’audience.

Lorsqu’un audimètre est placé chez nous, on nous remet également une télécommande que nous utiliserons pour indiquer à l’appareil combien de personnes et quelles personnes regardent la télé. De cette manière, il est possible de distinguer s’il y a une seule personne ou plus qui regardent la télévision à chaque instant.

Les données obtenues par cet appareil sont envoyées à Kantar Media, l’entreprise chargée de réaliser les études d’audience dans notre pays. Et avec les informations recueillies par eux, les données d’audience qui sont publiées chaque matin sont générées.

Combien d’audimètres y a-t-il en France ?

Il y a au total 5 700 audimètres répartis dans différents foyers de notre pays. En tenant compte du fait que la plupart des foyers comptent plus d’une personne, on peut dire qu’ils recueillent les préférences télévisuelles d’environ 14 000 personnes. Ces 14 000 personnes servent d’exemplaire statistique, et ensuite ces données sont extrapolées à l’ensemble de la population espagnole. Par conséquent, les données d’audience que nous voyons ne sont pas réelles, mais font partie d’un exemplaire statistique.

Ainsi, si nous voyons aux informations que 1 000 000 de personnes ont regardé TVE en 4K depuis la TNT, la réalité est qu’on ne dispose pas de données pour ce million de personnes, mais que ces données ont été obtenues en extrapolant les résultats des 5 700 audimètres à l’ensemble de la population espagnole. La petite taille de l’exemplaire a fait que le système de mesure des audiences est fortement critiqué.

Puis-je demander à ce qu’on me mette un audimètre ?

La sélection des foyers dans lesquels un audimètre est installé est effectuée par la société Kantar Media elle-même. Par conséquent, même si nous voulons aider à établir des études d’audience, la réalité est que nous ne pouvons pas demander à ce qu’on nous installe un audimètre à la maison. Le motif principal est que la sélection des familles se fait de manière à représenter toute la société espagnole. Par exemple, le pourcentage de jeunes par rapport au total des personnes disposant d’un audimètre doit être le même que celui des jeunes dans la société espagnole. C’est pourquoi on ne peut pas installer un audimètre dans chaque foyer qui en réalité la demande.

Les audimètres sont répartis selon les différents groupes d’âge, le nombre d’hommes et de femmes, les différentes communautés autonomes et les types de familles et de classes sociales, de manière à être une représentation significative de toute la société.

Combien paient-ils pour avoir un audimètre ?

Il est normal d’avoir une gratification pour avoir un audimètre à la maison et devoir indiquer qui se trouve devant la télé à chaque instant. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la réalité est que tu n’es pas payé directement pour avoir un audimètre. Il y a un système de points que tu peux ensuite échanger contre différents cadeaux.

Ainsi, chaque fois que tu regardes la télévision avec l’audimètre en fonctionnement, tu accumules des points. Et plus tard, tu pourras échanger ces points contre des cadeaux tels que de petits appareils électroménagers comme un micro-ondes ou un presse-agrumes, ou même des cadeaux un peu plus chers comme des consoles de jeux ou des écouteurs. Environ, on peut accumuler 30 000 points en un an.

En fonction de nos préférences, nous pouvons accumuler ces points jusqu’à obtenir un gros cadeau ou les dépenser pour de petits cadeaux.

Si j’ai un audimètre, que dois-je faire ?

Une fois qu’un audimètre a été installé chez toi, tu devras créer un profil pour chaque membre de la famille. À chaque profil, un bouton de la télécommande lui est attribué. Lorsque quelqu’un dans le logement allume la télévision, l’audimètre demande qui est là. À ce moment-là, tu devras appuyer sur les boutons qui représentent chacune des personnes qui se trouvent devant la télé à ce moment-là. De cette manière, des données seront collectées sur toutes les personnes qui regardent la télévision.

La télécommande dispose également de boutons supplémentaires pour indiquer si nous avons des invités. Si quelqu’un regarde la télévision avec nous et n’a pas de profil créé, nous devrons indiquer son âge et son sexe afin que les résultats d’audience en tiennent compte.

Les audimètres mesurent-ils les audiences en streaming ?

Une des grandes limitations du système de mesure par audimètres est qu’il ne tient pas compte des contenus regardés sur les plateformes de streaming. Cela signifie que si tu regardes la télévision et les chaînes de la TNT sur Internet, ta consommation ne sera pas prise en compte pour les données d’audience. Tu ne seras pas non plus considéré comme une personne ayant regardé un programme de télévision si tu l’as regardé en différé via une application de télévision à la demande. Par conséquent, les données d’audience que nous voyons chaque matin dans les médias représentent uniquement ceux qui ont regardé la télévision traditionnelle.

Étant donné que de plus en plus de personnes recourent aux services en ligne pour regarder la télévision, le système de mesure par audimètres est de moins en moins fiable. Mais pour l’instant, c’est le seul en vigueur pour mesurer l’audience d’un programme.