La saison 7 de The Good Doctor sera la dernière. Où regarder la série complète

La fin de Shaun

Shaun Murphy

Le temps des adieux à Shaun Murphy viendra bientôt. Après 6 saisons à nous divertir, plus peut-être au début qu’aujourd’hui, The Good Doctor dira au revoir pour toujours avec sa septième saison, que nous savons maintenant aussi être la dernière. La première est prévue pour le 20 février, et à un peu plus d’un mois, nous ne savons encore rien de son intrigue.

Dans un communiqué récent, les producteurs exécutifs David Shore et Liz Friedman, ainsi que la productrice exécutive Erin Gunn, ont déclaré : « The Good Doctor a été une opportunité unique dans une vie, mais il est temps de dire au revoir. Nous sommes incroyablement fiers du travail que nous avons accompli et du message dont nous avons eu le privilège de faire partie. Nous espérons offrir à nos fans, au véritablement extraordinaire Freddie Highmore, au reste de nos talentueux acteurs (et amis), ainsi qu’à la meilleure équipe de l’industrie la fin de la série que vous méritez tous. Merci, Sony ; merci, ABC ; merci à tous ».

Freddie Highmore, qui joue le rôle de Shaun Murphy dans la fiction et qui est également producteur exécutif de la série, a déclaré : « Interpréter le Dr Shaun Murphy a été un immense privilège et l’une des expériences les plus remarquables et gratifiantes de ma vie. Je serai toujours reconnaissant envers David, Liz et Erin, ainsi qu’envers le casting, les scénaristes et l’équipe incroyablement talentueuse et charmante qui ont rendu cette émission possible. Se soucier profondément est ce qui nous a amenés ici. Merci à Sony et ABC, et à tous ceux qui ont regardé depuis chez eux. Avec amour depuis Vancouver… tequila, déjà ! »

La sixième saison de la série a été diffusée en octobre 2022. Cette septième saison était prévue pour l’automne 2023, mais les grèves à Hollywood, notamment celle des acteurs, ont conduit à retarder sa diffusion jusqu’au 20 février de cette année 2024.

Où regarder The Good Doctor

Actuellement, The Good Doctor peut être visionnée dans notre pays via de nombreux fournisseurs, mais tous ces services de streaming n’ont pas toutes les saisons. Disney+, par exemple, ne dispose que de 5 des 6 disponibles, bien que nous espérions que cela change bientôt puisque ABC Signature, la productrice de la série, appartient à The Walt Disney Company. Aux États-Unis, Hulu diffuse tous ses épisodes, et rappelons également que Disney a récemment absorbé cette société dans son intégralité.

De toute façon, à l’heure actuelle, The Good Doctor est diffusée sur les plateformes suivantes.