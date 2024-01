Le protagoniste de Five Nights at Freddy’s confirme la suite

Le tournage commencera « aussi rapidement que possible »

Josh Hutcherson

Nous « attendons le feu vert » pour l’annoncer, c’est ce que déclarait Ryan Turek, le producteur exécutif et vice-président du développement de longs métrages chez Blumhouse, la société spécialisée dans le cinéma d’horreur. Eh bien, maintenant le protagoniste du premier Five Nights at Freddy’s, Josh Hutcherson, qui d’ailleurs parle parfaitement l’espagnol, semble avoir grillé le feu rouge, bien que ce fût un secret de polichinelle.

« Je sais qu’en ce moment ils sont en train de parfaire l’histoire et ils veulent commencer le plus tôt possible« , a déclaré Hutcherson à Variety lors de la conférence de presse du film Beekeeper: El protector, dans lequel il joue aux côtés de Jason Statham et Jeremy Irons, « Evidemment, les fans sont incroyables et ont hâte. Pour moi, en faire partie était génial et phénoménal ».

« Nous espérions qu’il connecterait avec le public », a continué l’acteur également connu pour Les jeux de la faim. « Mais je ne pense pas que quiconque, même de notre point de vue, s’attendait vraiment à ce qu’il connecte de la manière dont il l’a fait. J’ai hâte de retourner sur le plateau. Emma Tammi, notre réalisatrice, a été fantastique, c’était un monde si amusant dans lequel participer. Je suis excité de voir ce qu’ils vont faire ensuite ».

À propos de Blumhouse

Blumhouse Productions est une société de production cinématographique renommée, principalement connue pour son succès dans le genre des films d’horreur. Elle a été fondée en 2000 par Jason Blum et s’est fait reconnaître pour son approche de la production de films à petit budget qui ont connu un grand impact au box-office et auprès du public. Elle vient de sortir Night Swim, mais seulement aux États-Unis, car nous devrons attendre jusqu’en février pour le voir ici, et a en préparation M3GAN 2.0, la suite déjà confirmée de Five Nights at Freddy’s, Imaginary et Dead by Daylight.

Jason Blum a adopté un modèle d’entreprise unique en produisant des films d’horreur avec des budgets modérés, permettant aux réalisateurs une plus grande liberté créative et assumant en même temps des risques financiers réduits. Cette stratégie a conduit à la production de films bien accueillis par le public, notamment les franchises Paranormal Activity, La purge ou Insidious, ainsi que les films Sinister et Get Out, entre autres.