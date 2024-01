Christopher Nolan et l’anecdote curieuse sur comment même son entraîneuse personnelle n’a pas compris Tenet

Nous comprenons, pas Tenet

Nolan

J’adore tout ce qui touche à la physique quantique, la physique gravitationnelle, les voyages dans le temps… et je regarde tous les documentaires et films qui s’y rapportent. Cela a probablement commencé avec Star Trek, surtout avec La Nouvelle Génération car la série originale était plus une aventure qu’autre chose, et je n’ai généralement pas trop de problèmes pour comprendre des films comme Interstellar ou Looper, par exemple, bien que parfois après les avoir vus, je doive lire un article scientifique lié au sujet; mais je ne comprends toujours pas Tenet.

Heureusement, il semble que je ne suis pas le seul et son réalisateur, Christopher Nolan, qui a déjà essayé de se casser la tête à plusieurs reprises, comme dans le cas de Memento ou Inception, a récemment partagé une amusante anecdote avec laquelle nous nous sentirons identifiés, mais pas avec le célèbre réalisateur.

Il l’a fait lors de son discours de remerciement en recevant le prix du meilleur réalisateur décerné par le Cercle des critiques de cinéma de New York pour son film Oppenheimer, et nous transcrivons ses paroles précédemment recueillies par Variety : « J’étais sur Peloton [un service d’entraînement en ligne]. Je suis en train de mourir. Et l’entraîneuse a commencé à parler d’un de mes films et a dit : ‘Est-ce que quelqu’un l’a vu ? Ce sont quelques heures de ma vie que je ne récupérerai jamais !' », a commencé Nolan. « Quand [le critique de cinéma] Rex Reed détruit votre film, il ne vous demande pas de faire de l’exercice ! Dans le monde d’aujourd’hui, où les opinions sont partout, il y a une sorte d’idée que la critique cinématographique se démocratise, mais moi, pour ma part, je pense que l’appréciation critique des films ne devrait pas être un instinct mais une profession« .

L’entraîneuse

Samantha Cole, de 404 Media, a trouvé la vidéo devenue célèbre où, pendant une séance d’entraînement, l’instructrice, Jenn Sherman, commence à parler de la musique de fond, une chose en entraînant une autre et bien, le reste appartient à l’histoire.

« Cette chanson est de la bande originale d’un film appelé Tenet », commente Sherman au début de la séance d’entraînement. « Est-ce que quelqu’un a vu cette merde? Quelqu’un d’autre que moi? Parce que j’ai besoin d’un manuel. Quelqu’un doit l’expliquer. Oui, je ne plaisante pas, qu’est-ce qui se passait dans ce film ? Est-ce que tu comprends? Sérieusement, il faut être neuroscientifique pour le comprendre. Et ce sont deux heures et demie de ma vie que je veux récupérer. Je veux les récupérer ». Évidemment, tout est dit sur un ton humoristique et exprime une opinion exagérée mais partagée d’une certaine manière par tous.

Tenet

Il s’agit d’un thriller de science-fiction réalisé par Christopher Nolan qui suit un personnage connu sous le nom de Protagoniste, qui se lance dans une mission pour empêcher l’éclatement de la Troisième Guerre mondiale en manipulant le flux du temps grâce à l’inversion de l’entropie.

