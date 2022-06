Cancer du sein triple négatif, un médicament révolutionnaire réduit le risque relatif de décès de 59%

Le sacituzumab govitecan réduit de 59 % le risque relatif de décès par cancer du sein triple négatif, la forme la plus agressive de cancer du sein.

Une thérapie anticancéreuse innovante qui agit en combinant un anticorps monoclonal et un médicament de chimiothérapie est capable de réduire significativement le risque de décès et d’améliorer la qualité de vie des patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif, le plus agressif et le plus difficile à combattre qui touche principalement jeune femme. Les scientifiques ont noté que la réduction du risque de progression de la maladie ou de décès était de 59% par rapport au choix de chimiothérapie de l’oncologue, comme le souligne le communiqué de presse de GILEAD. La thérapie était également efficace contre le cancer du sein métastatique Her2-négatif, améliorant la survie sans progression de la maladie chez les patientes qui avaient déjà subi d’autres traitements contre le cancer. Ce sont d’excellents résultats qui donnent de l’espoir à toutes les patientes touchées par des cancers du sein agressifs.

Les résultats ont été annoncés lors d’une conférence de presse du Congrès de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), actuellement en cours à Chicago, aux États-Unis. Le médicament, appelé Sacituzumab govitecan, est défini comme un « anticorps-conjugué » (ADC) et est composé « d’un anticorps dirigé contre l’antigène de surface antitrophoblastique 2 (Trop-2) combiné avec le SN-38, le métabolite actif de l’irinotécan et un inhibiteur de la topoisomérase I », explique AIOM, acronyme de l’Association italienne d’oncologie médicale. « Trop-2 – ajoute AIOM – est un transducteur de signal de calcium transmembranaire fortement exprimé par les cellules cancéreuses du sein ». En termes simples, l’anticorps monoclonal est capable de porter la chimiothérapie forte contre une cible moléculaire spécifique présente sur les cellules cancéreuses. « Cela permet d’une part une grande efficacité thérapeutique, d’autre part de réduire la toxicité liée à l’exposition des cellules normales », a déclaré à l’ANSA le professeur Giampaolo Bianchini, oncologue à l’hôpital San Raffaele de Milan.

Les résultats de l’étude ASCENT présentés à l’ASCO montrent que, chez les patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif métastatique récidivant ou réfractaire déjà traitées par d’autres thérapies, le médicament – nom commercial Trodelvy – a amélioré la survie sans progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie choisie. par les oncologues (4,8 mois contre 1,7 mois), il a également allongé la médiane de survie globale (SG) d’environ cinq mois, soit 11,8 mois contre 6,9 ​​mois. « Le taux de SG sur deux ans était de 20,5 % dans le bras Trodelvy, contre 5,5 % avec la chimiothérapie choisie par le médecin. Trodelvy a également montré des améliorations cliniquement significatives de la qualité de vie liée à la santé (HRQoL) par rapport à la chimiothérapie », lit-on dans le communiqué de presse de GILEAD Science. « Ces données finales de l’étude de phase 3 ASCENT confirment les bénéfices en termes de survie et de qualité de vie observés avec le sacituzumab govitecan par rapport à la chimiothérapie traditionnelle chez les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique triple négatif prétraité », a déclaré le professeur Aditya Bardia, auteur principal de l’étude, Directeur du programme de recherche sur le cancer du sein du Mass General Cancer Center et professeur de médecine à la Harvard University School of Medicine. Le chercheur a souligné le bond en avant réalisé grâce au sacituzumab govitecan par rapport aux traitements précédents. Le professeur Bianchini souligne qu’il s’agit d’un résultat sans précédent contre « ce type particulier de cancer du sein particulièrement agressif ». Le triple négatif concerne 15 % des nouveaux diagnostics de cancer du sein chaque année (en Italie, environ 37 000).

L’efficacité du médicament contre le cancer du sein métastatique Her2-négatif chez des patientes déjà traitées avec d’autres thérapies a également été présentée lors de la conférence ASCO. Les résultats de l’étude de phase 3 TROPiCS-02 indiquent que le sacituzumab-govitecan, par rapport à la chimiothérapie, réduit le risque de progression de la maladie et de décès de 34 % par rapport à la chimiothérapie standard. Le médicament a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en 2021, mais un remboursement est toujours attendu en Italie, comme l’a précisé le professeur Bianchini.