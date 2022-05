La situation du Pô est préoccupante, le niveau du fleuve est plus bas qu’en août

Le bassin du Pô est sec comme au plus fort de l’été, les stations de surveillance individuelles signalant une sécheresse extrême ou sévère le long du cours du fleuve italien.

Le Ponte della Becca (Pavie) / Wikipédia

Nous ne sommes même pas au début de ce qui s’annonce comme un été long et chaud, pourtant la situation du Pô est déjà préoccupante : le bassin du Pô est sec comme en août, les stations de surveillance individuelles faisant état d’une sécheresse extrême ou sévère le long du cours du Grand Fleuve. Ces derniers jours, notamment, le niveau du Pô a baissé de 2,7 mètres par rapport au zéro hydrométrique le plus bas enregistré en août dernier, comme le révèle une analyse de la Coldiretti sur le déficit hydrique à Ponte della Becca (Pavie).

Le point sur l’état hydrologique du plus grand fleuve italien intervient à un moment où la soif des champs s’aggrave en raison de la canicule qui s’empare de l’Italie. « Le Pô est pratiquement méconnaissable – note l’Association – avec une grande étendue de sable qui occupe une grande partie du lit du fleuve, essentiel pour l’écosystème de la vallée du Pô où le manque d’eau menace plus de 30% de la production agricole nationale et la moitié de l’élevage qui a donné naissance à la food valley italienne connue dans le monde entier ».

Alerte à la sécheresse dans les champs

Ce qui inquiète le plus Coldiretti, c’est la sécheresse dans les champs qui « affecte les semis de printemps de riz, de tournesol, de maïs et de soja, mais aussi les cultures de blé, d’autres céréales et le fourrage pour l’alimentation des animaux, à un moment où la production doit être pleine. être garanti avec la guerre en Ukraine ». Ces difficultés s’étendent également à une grande partie de la Péninsule où « avec le pic des températures il n’y a pas besoin d’eau pour irriguer les cultures qui sont en situation de stress hydrique, mettant en péril la production – souligne l’Association -. L’absence de précipitations affecte les cultures nationales dans une situation où l’Italie est dépendante de l’étranger pour de nombreuses matières premières et ne produit que 36% du blé tendre nécessaire au pain, aux biscuits, aux confiseries, 53% du maïs pour l’alimentation des étables, 56% de blé dur pour les pâtes et 73% d’orge ».

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de lier les événements météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et l’absence de précipitations, au changement climatique, l’intensification de ces phénomènes représente « la calamité la plus importante pour l’agriculture italienne, avec des dommages estimés à un milliard d’euros par an ». , surtout pour la quantité et la qualité des récoltes » selon l’analyse de Coldiretti.