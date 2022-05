Dans l’océan, il y a des montagnes de sucre cachées (et nous venons de les découvrir)

De vastes réserves de sucre dont nous n’avions pas connaissance se sont accumulées sous les étendues sous-marines de Posidonia, le long des régions côtières de tous les continents.

Posidonie océanique / Wikipédia

De vastes réserves de sucre dont nous n’avions pas conscience s’accumulent sous les étendues de Posidona oceanicaune plante aquatique de la famille des herbiers marins, également connue sous le nom d’herbe de Neptune ou algue méditerranéenne et considérée comme l’une des espèces clés des écosystèmes écologiquement et économiquement pertinents le long des régions côtières de tous les continents à l’exception de l’Antarctique.

Les scientifiques ont découvert que cette plante aquatique produit des sucres, principalement du saccharose, qui s’accumulent dans les sédiments à des concentrations près de 80 plus élevées que celles observées dans d’autres environnements marins. De manière inattendue, les chercheurs ont observé que ces dépôts ne sont pas facilement dévorés par les micro-organismes, mais la consommation de ces réserves est inhibée par certains composés phénoliques qui sont toujours libérés par Posidonia.

Dans une étude publiée dans Écologie de la nature et évolution, les chercheurs ont testé leur hypothèse dans une véritable prairie sous-marine endémique à Posidonie, grâce à une technique appelée spectrométrie de masse. Dans les échantillons analysés, ils ont observé « une moindre consommation de saccharose» En présence des substances phénoliques isolées de la plante, comme l’explique la microbiologiste marine Maggie Sogin de l’Institut Max Planck de microbiologie marine de Brême, en Allemagne.

Les sucres étaient plus abondants dans les échantillons de sédiments prélevés sous les phanérogames que dans les échantillons non végétalisés.

« La consommation de saccharose était plus faible que lorsque les composés phénoliques n’étaient pas présentsSogin a souligné, indiquant que seul un petit groupe de microbes était capable de consommer du saccharose en présence de ces composés, car il exprimait également des gènes pour la dégradation des phénols. « Puisque nous avons observé des concentrations élevées de saccharose sous trois autres espèces de plantes marines, nous nous attendons à ce que la présence de composés phénoliques produits par les plantes dans des conditions de faible teneur en oxygène permette l’accumulation de molécules labiles dans les rhizosphères aquatiques.« Les chercheurs écrivent dans leur travail, estimant que les phanérogames marins du monde entier peuvent contenir jusqu’à 1,3 million de tonnes de saccharose.

Les herbiers marins sont l’une des réserves les plus importantes de la soi-disant planète carbone bleu (carbone capturé dans les écosystèmes océaniques et côtiers du monde) : une étendue d’herbes marines peut aspirer deux fois le carbone d’une forêt de même taille sur terre et le faire 35 fois plus vite. « On en sait moins sur les phanérogames marins que sur les habitats terrestres ajouté Sogin -. Qorsqu’il s’agit de calculer la perte de capture de carbone des herbiers marins, qui comptent parmi les habitats les plus menacés de la planète en raison de l’activité humaine et de la baisse de la qualité de l’eau, les scientifiques peuvent désormais prendre en compte les dépôts de saccharose et les mêmes phanérogames« .