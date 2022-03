Un homme totalement paralysé communique pour la première fois avec la pensée : « J’aime mon fils fantastique »

Un homme complètement paralysé atteint de la SLA a pu communiquer avec la pensée grâce à une interface cerveau-ordinateur avancée. C’est la première fois.

Grâce à une interface cerveau-ordinateur (BCI) sophistiquée, un homme complètement paralysé à cause de la SLA a pu communiquer avec ses pensées. C’est la première fois qu’un tel résultat est obtenu avec un patient qui a perdu tout type de mouvement, y compris les muscles oculaires et faciaux. Par le passé, d’autres patients atteints de cette maladie neurodégénérative évolutive sévère – qui entraîne la paralysie et la mort – avaient pu communiquer à l’aide d’interfaces similaires, mais les systèmes étaient capables de détecter les moindres mouvements encore possibles, comme ceux des yeux et des lèvres. .

Le patient impliqué dans la nouvelle étude, âgé de 36 ans, avait commencé à travailler avec une équipe de recherche de l’Université de Tübingen en 2018, alors qu’il pouvait encore bouger les yeux ; avec l’approbation de sa femme et de sa sœur, il a accepté une chirurgie invasive qui impliquait l’implantation d’électrodes directement dans le cerveau, ce qui lui permettrait de maintenir la communication avec sa famille même après avoir perdu le mouvement des yeux. Les médecins ont inséré deux réseaux d’électrodes carrées de 3,2 millimètres dans la partie de contrôle des mouvements de son cerveau. Malheureusement, les premiers tests ont échoué, mais grâce à la collaboration de neurotechnologues et d’ingénieurs biomédicaux, une méthode a été trouvée grâce au neurofeedback, dans laquelle, grâce à l’activité cérébrale détectée, le patient pouvait indiquer un « oui » ou un « non » basé sur un ton .grand ou petit. Grâce à une machine qui répétait à haute voix les lettres de l’alphabet, l’homme était capable de sélectionner des lettres individuelles et de formuler des phrases. En termes simples, il était capable de communiquer avec les médecins et sa famille grâce au pouvoir de la pensée.

« Le succès de la communication a déjà été démontré avec les BCI chez les personnes atteintes de paralysie, cependant, à notre connaissance, la nôtre est la première étude qui obtient la communication de quelqu’un qui n’a plus de mouvements volontaires restants et donc pour qui le BCI c’est maintenant le seul moyen de communication », a déclaré le Dr Jonas Zimmermann, neuroscientifique au Wyss Center qui a participé au projet de recherche. L’interface conçue n’est pas encore universellement applicable et de plus elle est plutôt lente, puisque le patient sélectionne en moyenne un caractère par minute, cependant depuis la mise en place du BCI il arrive à formuler de nombreuses phrases. Parmi les premiers enregistrés figuraient: « J’aime mon fils fantastique »; « Soupe de goulasch et soupe de pois de senteur » ; « J’aimerais écouter l’album de Tool à voix haute », comme l’indique Science.

Souvent les phrases formulées par l’homme ne sont pas intelligibles et l’activité cérébrale n’est pas toujours capable d’activer correctement l’interface. Les scientifiques ne savent pas de quoi cela pourrait dépendre, mais le système de base fonctionne et pourrait déjà aider des milliers de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique avancée. Mais il a fallu des centaines d’heures pour concevoir ce système sur mesure et on est encore loin de pouvoir développer une machine universelle pouvant être achetée par les familles. Cependant, les scientifiques sont convaincus que ces résultats préliminaires peuvent conduire à une telle étape, améliorant considérablement la qualité de vie des personnes complètement paralysées et isolées. Les détails de la recherche « Interface d’orthographe utilisant des signaux intracorticaux chez un patient complètement verrouillé activé via un entraînement au neurofeedback auditif » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications.