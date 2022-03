Le premier homme à avoir reçu un cœur de porc génétiquement modifié est décédé

Il s’appelait David Bennett, il avait 57 ans et souffrait d’une maladie cardiaque en phase terminale. Après la greffe, il allait bien, mais son état s’est soudainement aggravé, entraînant sa mort.

Le chirurgien Bartley Griffith avec David Bennett plus tôt ce mois-ci / Université du Maryland

David Bennett, le premier homme à avoir reçu une greffe avec un cœur de porc génétiquement modifié, est décédé deux mois après l’opération. Son état s’était aggravé il y a plusieurs jours, ont expliqué des médecins du centre médical de l’Université du Maryland à Baltimore, où la procédure expérimentale avait été réalisée. Le décès est survenu le 8 mars, laissant les spécialistes « dévastés ».

Bennett avait 57 ans et souffrait d’une maladie cardiaque en phase terminale pour laquelle il a été jugé inéligible à une transplantation cardiaque conventionnelle. Alité, attaché à une machine de sauvetage avant l’opération, il avait accepté de subir la xénogreffe tout en reconnaissant qu’il s’agissait « d’un saut dans le vide ». L’intervention avait été autorisée par la Food and Drug Administration qui, le 31 décembre 2021, avait accordé l’autorisation d’urgence, donnant le feu vert au soi-disant accès étendu (usage compassionnel) au produit médical expérimental, c’est-à-dire un cœur de porc génétiquement modifié pour éliminer les gènes qui conduiraient au rejet d’organe.

L’opération a été pratiquée le 7 janvier et dans les semaines qui ont suivi l’opération, l’homme allait bien, a passé du temps avec sa famille, a regardé le Super Bowl à la télévision avec son physiothérapeute et a déclaré qu’il voulait rentrer chez lui avec son chien, Lucky. Mais son état s’est subitement aggravé. « Il s’est avéré être un patient courageux et noble qui s’est battu jusqu’au bout », a déclaré le chirurgien Bartley Griffith, qui a effectué la greffe, dans un communiqué publié par l’hôpital. Après l’opération, le Dr Griffith a expliqué que la chirurgie rapprocherait le monde « d’un pas de plus vers la résolution de la crise de la pénurie d’organes » et fournirait « une nouvelle option importante pour les patients à l’avenir ».

La possibilité d’utiliser des organes d’animaux pour les xénogreffes afin de remédier à la pénurie d’organes a longtemps été envisagée aux États-Unis, où plus de 100 000 personnes attendent de recevoir un organe. En octobre 2021, des chirurgiens du New York University Medical Center ont également expérimenté une procédure similaire, transplantant avec succès un rein de porc chez une personne. Cependant, l’organe avait été transplanté chez une femme en état de mort cérébrale, artificiellement maintenue en vie, dont les machines seraient déconnectées en quelques jours.

Dans le cas de M. Bennett, la procédure n’avait donné aucun signe de rejet et le cœur greffé a très bien fonctionné pendant plusieurs semaines. « Nous avons acquis des connaissances inestimables en apprenant que le cœur de porc génétiquement modifié peut bien fonctionner dans le corps humain alors que le système immunitaire est correctement supprimé », a ajouté Muhammad M. Mohiuddin, professeur de chirurgie et directeur scientifique du programme de xénogreffe cardiaque à l’université. du centre médical du Maryland -. Nous sommes reconnaissants à M. Bennett pour son rôle unique et historique en aidant à contribuer à la connaissance dans ce domaine ».