Kuo : Le prochain MacBook Air n’aura pas de puce M2 ni d’écran Mini LED

En bref : Un MacBook Air mis à jour est toujours sur la bonne voie pour une sortie plus tard cette année, avec une production de masse qui devrait commencer dans les mois à venir. Cependant, il se peut qu’il ne vienne pas avec une puce M2 ou un écran Mini LED comme prévu précédemment. MagSafe est toujours dans les cartes avec une conception de châssis rafraîchie qui sera disponible dans plus de couleurs.

L’événement Peek Performance d’Apple a vu l’introduction du Mac Studio, un nouveau Mac de bureau alimenté par un gigantesque chipset M1 Ultra et suffisamment compact pour tenir sous un moniteur comme le nouveau Studio Display de 27 pouces – ou à peu près n’importe lequel des meilleurs moniteurs là-bas . L’iMac 27 pouces alimenté par Intel semble maintenant être abandonné, mais cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de version Apple Silicon dans le futur.

La société devrait toujours dévoiler un nouveau MacBook Air plus tard cette année avec un design mis à jour plus conforme aux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ainsi qu’au nouvel iPad Air alimenté par M1. Cela signifie que nous verrons probablement un design légèrement plus épais et à bords plats, et la rumeur dit qu’Apple offrira plus d’options de couleur similaires à l’iMac 24 pouces.

Alors que les rumeurs précédentes suggéraient qu’Apple pourrait lancer un nouveau chipset M2 avec le prochain MacBook Air, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo pense que la société optera plutôt pour une version mise à jour de la puce M1. Apple a l’habitude d’ajouter plus de cœurs GPU à ses GPU de la série A, il est donc possible qu’il fasse de même avec la puce M1.

Avec la série M1, la société a continué à faire évoluer la conception originale jusqu’au M1 Ultra, il ne serait donc pas surprenant de voir une conception M1 renforcée avec quelques cœurs GPU supplémentaires tandis que la conception M2 est en cours de finalisation.

De plus, Kuo dit que le nouveau MacBook Air ne sera pas équipé d’un écran Mini LED. Cela aurait pu offrir des noirs plus profonds similaires à un écran OLED, mais un écran LCD standard pourrait également signifier qu’il n’y aura pas d’encoche comme avec le MacBook Pro 14 pouces.

Apple aurait envisagé de créer un MacBook Air 15 pouces avec une empreinte légèrement plus grande que le MacBook Air actuel, mais cela n’a jamais dépassé le stade du concept. Il est possible que cette idée soit revisitée à l’avenir, surtout si Apple peut trouver un moyen de réduire davantage les cadres autour de l’écran.

La production de masse du nouveau MacBook Air devrait commencer au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année, nous en apprendrons donc probablement plus dans les mois à venir.