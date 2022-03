Parce que la centrale nucléaire de Tchernobyl sans électricité peut libérer des substances radioactives

L’interruption de l’alimentation électrique des systèmes de refroidissement des combustibles usés pourrait entraîner une élévation de la température des piscines d’entreposage, avec formation de vapeur et rejet de substances radioactives dans l’atmosphère.

Les centrales de la centrale nucléaire de Tchernobyl, actuellement contrôlées par Moscou, ont été déconnectées du réseau électrique, avec le danger de rejeter des substances radioactives dans l’atmosphère. La panne de courant a été confirmée par l’opérateur énergétique ukrainien Energoatom, qui n’a pas précisé comment cela s’est produit ni ce que font les forces russes pour résoudre le problème, car la panne de courant peut arrêter les systèmes de refroidissement du combustible usé, avec un potentiel de libération de particules radioactives. . Une évolution profondément inquiétante, car les déchets radioactifs entreposés dans la zone d’exclusion nécessitent un refroidissement constant que les systèmes d’urgence peuvent ne pas garantir.

Comme expliqué dans un communiqué, « la panne de toutes les centrales nucléaires dans la zone d’exclusion est associée à des dommages à la ligne électrique de la centrale qui ont également conduit à une panne de courant dans la ville de Slavutych. Le combustible usé a besoin d’un refroidissement constant, ce qui n’est possible que s’il y a de l’électricité. Si ce n’est pas disponible – explique Energoatom – la température dans les piscines de refroidissement augmentera, il y aura formation de vapeur et rejet de substances radioactives dans l’environnement ».

Le nuage radioactif qui pourrait se former, toxique et cancérigène s’il est inhalé, serait transporté par le vent vers d’autres régions d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie, indique l’entreprise qui gère les quatre centrales nucléaires actives dans le pays. « Sans électricité à la centrale de Tchernobyl, il ne peut y avoir de contrôle à distance adéquat de la centrale et il existe un risque de rejet de substances radioactives« .

Pour le moment, les niveaux de rayonnement à Tchernobyl sont inconnus, car le réseau de capteurs des stations de surveillance de la région a également été fermé après que la centrale électrique soit passée sous le contrôle des forces de Moscou. Cependant, la menace environnementale et le rejet potentiel de radionucléides dans l’environnement redeviennent donc un danger concret trente-cinq ans après la tragédie nucléaire de 1986, avec des conséquences qui seraient directement proportionnelles au niveau d’exposition.

« Il est difficile de prévoir les effets des retombées radioactives sur l’homme, mais les conséquences d’une exposition chronique, même à des niveaux relativement faibles de radionucléides, ont été bien documentées pour la flore et la faune, liées à une grande variété d’impacts sur la santé de la faune, notamment des mutations génétiques, des tumeurs, cataractes oculaires, stérilité et détérioration neurologique, ainsi que des réductions de la taille de la population et de la biodiversité dans les zones fortement contaminées », a expliqué Timothy Mousseau du Département des sciences biologiques du Collège des arts et des sciences de l’Université de Caroline du Sud.