Le plus grand cratère d’impact des 100 000 dernières années a été découvert sur Terre

En forme de croissant, au nord-est de la Chine, se trouve le cratère du Yilan, le plus grand jamais formé par l’impact d’une météorite en des milliers d’années.

Le cratère d’impact Yilan / Met Plan Science 2022

Un cratère en forme de croissant dans le nord-est de la Chine détient le record du plus grand cratère d’impact qui s’est jamais formé sur Terre au cours des 100 000 dernières années. Il est situé dans la chaîne de montagnes du Petit Khingan, dans la province du Heilongjiang, d’où le fleuve Heilong (Dragon noir), à la frontière avec la Russie, tire son nom. Les chercheurs pensent que le cratère, appelé Yilan, s’est formé suite à l’impact d’une roche spatiale qui a percuté la Terre.

Une équipe de scientifiques qui a étudié sa structure en a publié une description dans la revue Météoritique et sciences planétairesconfirmant la taille – 1,85 kilomètre de diamètre -, et sa formation, survenue suite à l’impact d’une roche spatiale sur Terre, il y a entre 46 000 et 53 000 ans, d’après la datation de découvertes et de sédiments lacustres organiques extraits d’une carotte prélevée sur le centre du cratère, ont expliqué les chercheurs.

Le bord du cratère Yilan

Sous plus de 100 mètres de couches de sédiments lacustres et marécageux, se trouve une dalle de granit de près de 300 mètres d’épaisseur, constituée de nombreux fragments de roche cimentés ensemble dans une matrice, a découvert l’équipe. Cette roche porte des cicatrices qui révèlent l’impact avec une météorite. Parmi ceux-ci, par exemple, les fragments de roche qui montrent des processus de fusion et de recristallisation, car lors de l’impact, le granit s’échauffe rapidement puis se refroidit. D’autres fragments ont échappé à ce processus de fusion et contiennent du quartz qui s’est brisé en un motif distinct lorsqu’il a été touché par la roche spatiale.

Le cratère du Yilan, dans la province du Heilongjiang

Les cratères d'impact en forme de croissant sont relativement rares sur Terre, a-t-il expliqué Temps mondiaux Chen Ming, l'un des auteurs de l'article et chercheur à l'Institut de géochimie de Guangzhou.

En octobre 2021, Landsat-8 a capturé un instantané impressionnant du bord nord du cratère Yilan montrant la partie manquante du bord sud, sur laquelle les scientifiques travaillent actuellement, pour essayer de comprendre comment et quand il a disparu. Auparavant, le soi-disant Meteor Crater en Arizona détenait le record du plus grand cratère d’impact de moins de 100 000 ans, âgé de 49 000 à 50 000 ans et mesurant 1,2 kilomètre de diamètre.