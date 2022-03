L’administration Biden veut que les entreprises technologiques chinoises aident au contrôle des exportations contre la Russie

En bref : l’administration Biden voudrait que les entreprises technologiques chinoises aident à imposer des règles d’exportation plus strictes contre la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce dernier pays. Les entreprises qui refusent pourraient faire face à des sanctions, mais cela pourrait également compliquer les relations commerciales américano-chinoises.

Plusieurs pays d’Europe ont commencé à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie la semaine dernière en réponse à son invasion de l’Ukraine, incitant certains acteurs de l’industrie des semi-conducteurs à rechercher des fournisseurs alternatifs pour les matériaux et les gaz nécessaires à leurs installations de fabrication de puces.

Les entreprises américaines sont également confrontées à une pression croissante pour restreindre l’accès à leurs services depuis la Russie, sans parler de la possibilité de cyberattaques sur leurs infrastructures similaires à celles que les institutions gouvernementales ukrainiennes ont connues ces derniers jours. Microsoft, Facebook, YouTube et Twitter ont tous pris des mesures pour limiter ou supprimer les messages et publicités médiatiques parrainés par l’État russe sur leurs plateformes, et Netflix a refusé de se conformer à une ordonnance de diffusion de 20 chaînes de télévision fédérales à partir d’aujourd’hui.

Intel, AMD et d’autres ont récemment interrompu les ventes de puces industrielles à la Russie, mais l’ampleur de l’impact que cela pourrait avoir sur un pays qui dépend principalement de l’Asie pour ses besoins en infrastructure n’est pas claire.

Selon un rapport de Bloomberg, l’administration Biden pourrait demander à des entreprises chinoises comme Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) et Lenovo d’aider à imposer des contrôles à l’exportation pour la technologie fabriquée aux États-Unis, en particulier dans le cas du secteur de la défense russe.

Les entreprises chinoises qui refusent cette demande peuvent se voir restreindre l’accès aux équipements de fabrication américains, aux pièces de rechange et aux licences technologiques. Au moment d’écrire ces lignes, plus des deux tiers des puces, ordinateurs, téléphones et autres produits technologiques importés par la Russie proviennent de Chine.

Dans des nouvelles connexes, l’administration Biden a demandé aux échanges de crypto-monnaie du monde entier d’empêcher les particuliers et les organisations russes de les utiliser comme outil pour éviter les sanctions. Les grandes bourses comme Coinbase, Kraken et Binance ont jusqu’à présent accepté de le faire dans le cas des individus actuellement visés par des sanctions économiques, mais elles refusent d’appliquer le même traitement aux comptes des citoyens russes ordinaires.