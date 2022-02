Sur Terre, il reste plus de 9 000 espèces d’arbres à découvrir

Grâce à une enquête statistique avancée, il a été déterminé qu’il existe sur Terre plus de 73 000 espèces d’arbres, dont 9 200 restent à découvrir.

Il existe plus de 9 000 espèces d’arbres non découvertes sur Terre. Le nombre considérable a été déterminé grâce à une enquête statistique approfondie qui a analysé des ensembles de données relatives à la distribution et aux caractéristiques des espèces d’arbres dans le monde. À ce jour, un peu plus de 64 000 ont été officiellement classés ; le total dépasserait donc 73 000 espèces. La plupart des inconnues seraient concentrées en Amérique du Sud, la zone géographique la plus riche en termes de biodiversité. Ici, d’ailleurs, il y a aussi le plus grand nombre d’espèces d’arbres rares – environ 8 200 – et d’endémiques continentales, c’est-à-dire qui ne peuvent être trouvées que là-bas et nulle part ailleurs. Avoir une image générale de la distribution et de la diversité des arbres est également très important pour des raisons de conservation ; en fait, on pense que de nombreuses espèces encore à découvrir sont rares, composées de petites populations et concentrées dans des zones géographiques limitées. Comme on le sait, les plantes rares et endémiques sont plus exposées aux risques anthropiques, tels que la déforestation et les effets du changement climatique.

Une grande équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université Purdue de West Lafayette (États-Unis) et du Département des sciences biologiques, géologiques et environnementales de l’Alma Mater a déterminé qu’il existe plus de 9 000 espèces d’arbres non encore découvertes et classées. – Université de Bologne, qui ont collaboré avec une centaine de collègues de nombreuses universités et centres de recherche, dont l’Université de Lleida (Espagne), l’Universidade Federal do Acre (Brésil), l’Université de Londres Queen Mary, l’Université suédoise des sciences agricoles et plein d’autres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Roberto Cazzolla Gatti, professeur au Département de foresterie et des ressources naturelles de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir combiné les données de deux grandes bases de données dédiées à la diversité des arbres, la Global Forest Biodiversity Initiative et TreeChange. En tenant compte de la richesse des arbres dans chaque biome et en exploitant des modèles statistiques/prédictifs avancés, il a été déterminé qu’environ 14 % des espèces de notre planète n’ont pas encore été découvertes. Cela porte le nombre total estimé d’environ 64 100 à 73 274.

Crédit : PNAS

« Nous avons combiné les ensembles de données individuels en un immense ensemble mondial au niveau de l’arbre », a déclaré le professeur Jingjing Liang de l’Université Purdue, qui coordonne le projet Global Forest Biodiversity Initiative, dans un communiqué de presse. « Chaque ensemble provient de quelqu’un qui est allé dans les bois pour mesurer chaque arbre individuel, rassemblant des informations sur les espèces, la taille et d’autres caractéristiques. Compter le nombre d’espèces d’arbres dans le monde, c’est comme un puzzle avec des pièces éparpillées dans le monde entier », a ajouté le professeur Liang. Les botanistes estiment que 40 % des 9 200 espèces inconnues se trouvent en Amérique du Sud, probablement concentrées dans les zones humides tropicales et subtropicales du bassin amazonien, mais aussi au cœur des forêts andines entre 1 000 et 3 500 mètres d’altitude.

Ce n’est pas un hasard si l’Amérique du Sud est la zone géographique avec la plus grande diversité d’espèces d’arbres sur la planète, en hébergeant 43 % ; suivi par l’Europe et l’Asie (Eurasie) avec 22 % ; l’Afrique avec 16 % ; l’Amérique du Nord avec 15 % ; et l’Océanie avec 11 pour cent. Avoir une idée globale de la répartition des espèces d’arbres, comme indiqué, est essentiel afin de les protéger de l’impact anthropique. « La large connaissance de la richesse et de la diversité des arbres est la clé pour préserver la stabilité et le fonctionnement des écosystèmes », a déclaré le professeur Cazzolla Gatti. Les détails de la recherche « Le nombre d’espèces d’arbres sur Terre » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.