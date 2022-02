Ce qui change pour les jeux vidéo Bungie avec le rachat par Sony

Les titres Bungie resteront multiplateformes. Ils ne deviendront donc pas une exclusivité PlayStation. Quelle est donc la raison qui a poussé Sony à faire une telle acquisition ?

Presque chaque semaine, le secteur du jeu est secoué par des acquisitions majeures. Début janvier 2022, Take-Two (GTA, BioShock, NBK) a annoncé son intention d’acquérir Zynga, le studio FarmVille, pour 12,8 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, c’était au tour de Microsoft, avec l’acquisition d’Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars, la plus importante de l’histoire du jeu vidéo. Enfin, Sony a également fait un geste surprise hier : il a acquis Bungie, l’équipe derrière Destiny et les premiers chapitres de Halo, pour une valeur de 3,6 milliards de dollars.

« Au SIE [Sony Interactive Entertainment]nous avons trouvé un partenaire qui nous soutient inconditionnellement dans tout ce que nous sommes et qui veut accélérer notre vision de créer du divertissement intergénérationnel, tout en préservant l’indépendance créative qui bat au cœur de Bungie », écrit le PDG de la SSII en , Pete Parsons. « Comme nous, SIE pense que les mondes du jeu ne sont que le début de ce que nos adresses IP peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et de promouvoir des franchises emblématiques qui rassemblent des amis du monde entier, des familles de différents générations et fans sur de multiples plateformes et médias de divertissement. »

La dernière phrase de Parsons est particulièrement importante, car elle confirme que les titres Bungie resteront multiplateformes. Ils ne deviendront donc pas une exclusivité PlayStation. Quelle est donc la raison qui a poussé Sony à faire une telle acquisition ? « L’expertise de classe mondiale de Bungie dans le développement multiplateforme et les services de jeu nous aidera à réaliser notre vision d’étendre PlayStation à des centaines de millions de joueurs », a déclaré Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment.

Même Hermen Hulst, responsable des studios PlayStation, a réitéré l’intérêt de Sony à collaborer avec Bungie pour acquérir des compétences techniques et accroître sa présence dans le paysage multijoueur en ligne. « Nous sommes ravis de planifier le partage des compétences et de l’expertise et de libérer le potentiel d’avoir les brillants esprits de Bungie sous le toit PlayStation », a déclaré Hulst. Une décision visant à étendre l’expérience PlayStation classique, qui comprend généralement des exclusivités du monde ouvert, avec une vue à la troisième personne et une forte composante narrative. Jetez un œil aux exclusivités PlayStation 4 : Horizon Zero Dawn, God of War, Death Stranding, The Last of Us Part II, etc.

Bungie continuera donc à travailler de manière indépendante mais s’assiéra en même temps aux côtés des développeurs et développeurs de PlayStation Studios. Cela signifie que le titre phare de Bungie, Destiny 2, restera multiplateforme, continuera à prendre en charge le jeu croisé, et les futures mises à jour, packs et contenus supplémentaires ne seront pas modifiés par l’acquisition de Sony. Bungie l’indique dans une section FAQ dédiée à la communauté du célèbre jeu de tir sur le thème de la science-fiction.