Ce soir magnifique alignement céleste avec trois planètes et le croissant de lune : comment les voir dans le ciel

Ce soir, l’une des séances d’entraînement astronomiques les plus spectaculaires de toute l’année 2021 aura lieu dans le ciel, impliquant Vénus, Jupiter, Saturne et le croissant de lune.

Crédit : NASA (planètes) / Andrea Centini (Lune)

Dans la soirée du mardi 7 décembre, nous pourrons admirer un alignement planétaire spectaculaire dans le ciel, avec quatre protagonistes concentrés dans un petit mouchoir de la voûte céleste. Le croissant de lune, la « planète de l’amour » Vénus, la géante gazeuse du système solaire Jupiter et le « seigneur des anneaux » Saturne, en fait, seront tous facilement visibles au crépuscule, dans le ciel du sud-ouest, où ils seront donnez-nous l’un des alignements les plus frappants de tout 2021. Voici comment et où voir la spectaculaire conjonction astrale élargie.

L’événement astronomique, comme indiqué, se produira entre le sud et le sud-ouest, alors que les rayons du soleil commenceront à faire place à l’obscurité de la nuit. Le croissant très fin du croissant – la Nouvelle Lune ou la nouvelle lune était le 4 décembre – sera visible tout au long de la journée, tandis que ses compagnons de voyage jetteront un coup d’œil au crépuscule dès que le ciel s’assombrira suffisamment. Le premier objet à apparaître dans le firmament sera Vénus, le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune ; peu de temps après, ce sera le tour du majestueux Jupiter, qui est plutôt le quatrième sur la liste des objets les plus brillants du ciel ; le dernier des triptyques planétaires à apparaître sera Saturne, avec sa couleur blanc jaunâtre caractéristique et une luminosité décidément plus ténue que les autres.

La Lune sera située exactement au centre de plusieurs constellations : celle du Capricorne (en haut), du Sagittaire (en bas), du Microscope (à gauche) et du Bouclier (à droite). Vénus, facilement reconnaissable par sa luminosité exceptionnelle (due à l’atmosphère dense et corrosive), sera située à droite du croissant de Lune, juste au-dessus de la constellation du Sagittaire. Saturne sera plutôt à quelques degrés au-dessus du satellite de la Terre, au cœur de la constellation du Capricorne, tandis que Jupiter sera encore plus haut et à gauche, entre Capricorne et Verseau. Voici ci-dessous la configuration que vous pouvez observer juste avant 18h, lorsque le ciel est maintenant suffisamment sombre.

L’alignement ce soir. Crédit : Stellarium

Une telle concentration d’étoiles n’est pas fréquente, donc en cas de ciel dégagé, il vaut certainement la peine de regarder par la fenêtre ou d’aller à l’extérieur pour l’observer. Pour admirer les conjonctions et alignements astraux nous vous rappelons qu’aucun instrument dédié n’est nécessaire, cependant avec un petit télescope il est possible d’observer les anneaux de Saturne, les bandes colorées caractéristiques de l’atmosphère jovienne, les quatre satellites Médicis entourant Jupiter et les détails de la surface lunaire (maria, cratères, chaînes de montagnes). Cependant, en observant Vénus, il est également possible de saisir ses phases caractéristiques, très proches de celles de la lune, qui ont permis à Galileo Galilei de confirmer la théorie héliocentrique proposée des années plus tôt par Nicolaus Copernicus. L’événement de ce soir est également une excellente occasion d’essayer de capturer une astrophotographie spectaculaire.