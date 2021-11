Cela signifie que les crabes, les poulpes et les homards ont été définis comme des êtres sensibles

À la suite d’une enquête scientifique, le gouvernement britannique a décidé de définir les crustacés décapodes et les mollusques céphalopodes « étant sensibles ». Qu’est-ce que cela implique.

Au Royaume-Uni, les mollusques céphalopodes (tels que les seiches, les calmars et les poulpes) et les crustacés décapodes (tels que les crabes, les crevettes et les homards) sont officiellement considérés comme des animaux sensibles, capables de percevoir la douleur, la souffrance et d’autres sensations négatives lorsque leur vie est mise en danger. question, danger. En règle générale, le fait d’être « doté de sens » et de « sensibilité » est associé à des animaux évolutifs supérieurs, tels que les vertébrés caractérisés par un système nerveux avancé ; c’est sur la base de ce principe que les mammifères d’intérêt commercial tels que les vaches, les porcs, les moutons et les chèvres sont protégés par des règles « strictes » en matière de bien-être animal. Pour donner un exemple pratique, avant d’être tués pour l’abattage, ces animaux doivent être soumis à des procédures d’étourdissement et amenés à un état d’inconscience, juste pour éviter de souffrir. De plus, les mises à mort doivent être effectuées séparément, pour ne pas semer la terreur chez les spécimens en attente de leur triste sort. Bien que la maltraitance et l’exploitation des animaux soient monnaie courante aux quatre coins du globe, il ne fait aucun doute que certains sont au moins en apparence plus protégés que d’autres.

Il suffit de penser à ce qui arrive aux crustacés et mollusques qui, n’entrant pas dans les catégories protégées, sont littéralement torturés dans les cuisines du monde entier. Bouillis dans de l’eau chaude ou de la sauce, sautés ou littéralement déchirés en morceaux de leur vivant sans se soucier de ce qu’ils peuvent ressentir. Mais maintenant, après avoir été classés comme êtres sensibles par le gouvernement britannique, leur sort peut s’améliorer au moins partiellement. En effet, l’amendement d’un projet de loi a été avancé pour les inclure dans le Bien-être animal (Sentience), celui qui protège le bien-être des animaux. Jusqu’à présent, il ne concernait que les vertébrés, mais dans un avenir proche, les crustacés et les mollusques seront également reconnus comme des organismes sensibles dans les processus décisionnels du gouvernement britannique. Cela pourrait conduire à des lois interdisant de les faire bouillir vivants ou de les tuer sans étourdissement, comme c’est le cas pour d’autres espèces.

Mais comment en sont-ils arrivés à être définis comme sensibles ? La décision est liée aux résultats d’une étude scientifique approfondie commandée par le gouvernement à la London School of Economics and Political Science (LSE). Les experts, dirigés par le Dr Jonathan Birch, ont mené une revue systématique de centaines d’études pour voir s’il existait des preuves d’une sensibilité réelle chez les crustacés céphalopodes et décapodes. Les chercheurs ont mesuré ce degré de sensibilité en évaluant de multiples paramètres : de la présence de récepteurs de la douleur à la connexion de ces récepteurs au système nerveux, en passant par la capacité d’apprendre les réactions physiologiques aux médicaments pour réduire le seuil de la douleur, comme les anesthésiques. Le résultat de cette enquête a été le rapport « Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapode Crustaceans » publié ce mois-ci, qui souligne qu’il existe de solides preuves scientifiques que ces animaux, caractérisés par un système nerveux complexe par rapport aux autres invertébrés, » Ils ont la capacité de ressentir la douleur, la souffrance et le mal ».

Prenant note de cette conclusion, le gouvernement britannique ne pouvait que proposer l’amendement du projet de loi pour inclure ces animaux dans le bien-être animal en tant qu’êtres sensibles. « Je suis ravi de voir le gouvernement mettre en œuvre une recommandation centrale du rapport de mon équipe. Après avoir examiné plus de 300 études scientifiques, nous avons conclu que les mollusques céphalopodes et les crustacés décapodes devraient être considérés comme sensibles et devraient donc être inclus dans la Loi sur la protection des animaux. L’amendement contribuera également à éliminer une incohérence importante : les pieuvres et autres céphalopodes sont protégés par la science depuis des années, mais n’ont jusqu’à présent reçu aucune protection en dehors de la science. Une façon dont le Royaume-Uni peut favoriser le bien-être animal est de protéger ces animaux invertébrés que les humains ont souvent complètement ignorés », a déclaré le professeur Birch, conférencier au Centre de philosophie des sciences naturelles et sociales de la LSE, dans un communiqué de presse.

Pour le moment, cependant, rien ne changera au Royaume-Uni, que ce soit dans les cuisines ou dans les méthodes de piégeage et de traitement de ces animaux sur les bateaux de pêche. En effet, l’approbation de lois ad hoc sera nécessaire pour mettre définitivement fin aux tortures auxquelles ils sont soumis. L’espoir est que bientôt les pays de l’Union européenne puissent reconnaître ces animaux comme sensibles, avec tout ce qui s’ensuivrait en termes de protection et de réduction des souffrances.