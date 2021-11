Koalas touchés par une maladie qui les rend stériles : ils se rapprochent de plus en plus de l’extinction

Les koalas, déjà décimés par les incendies et la destruction de l’habitat naturel due aux activités humaines, sont de plus en plus proches de l’extinction à cause d’une maladie sexuellement transmissible, la chlamydia. Dans certaines régions, la bactérie responsable a infecté 85 des spécimens, les rendant stériles. Il a couru contre la montre pour développer un vaccin.

Les koalas, les marsupiaux emblématiques qui vivent en Australie, sont gravement menacés par la destruction de leur habitat due à la déforestation et aux incendies. Ce n’est pas un hasard si l’on pense qu’ils peuvent disparaître de différentes régions en quelques décennies ; il suffit de dire que, selon les estimations de South Australia Veterinary Emergency Management, sur la seule île Kangourou, 37 000 d’entre eux sur une population de 46 000 seraient morts, en raison des incendies catastrophiques qui ont frappé l’Australie entre la fin de 2019 et le début 2020. Au total, 60 000 seraient décédés. En Nouvelle-Galles du Sud, où vit une grande population, les incendies ont détruit 24 % de l’habitat du koala (48 000 kilomètres carrés) et les autorités prédisent une extinction locale avant 2050. Maintenant, pour accélérer la disparition de ces animaux, il y a aussi la propagation rapide d’un maladie infectieuse transmise, la chlamydia, qui frappe durement les populations de marsupiaux.

Dans la région de Gunnedah, une ville rurale du nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, le taux de propagation de la chlamydia était de 10 % dans la population locale il y a une douzaine d’années. En 2015, cependant, l’incidence a bondi à 60% et est maintenant à 85%, comme l’a noté sur CNN le professeur Mark Krockenberger, professeur de pathologie vétérinaire à l’Université de Sydney. La maladie – qui affecte 100 millions d’humains par an – provoque également des symptômes similaires chez les koalas, tels que des kystes douloureux, mais si elle n’est pas traitée, elle entraîne la cécité, la stérilité quelques années après l’infection et même la mort (une étude sur un population a constaté que 300 sont décédés des complications de l’infection). Beaucoup de koalas femelles sont devenues stériles après avoir contracté la maladie. « Ce n’est plus une population viable en raison de l’infertilité », a déclaré le professeur Krockenberger, se référant au cas de Gunnedah. « Pratiquement toutes les femmes atteintes de chlamydia deviennent stériles en un an, peut-être deux ans au plus. Même s’ils survivent, ils ne se reproduisent pas », a ajouté le scientifique.

De l’étude « Chlamydia pecorum prévalence in South Australian koala (Phascolarctos cinereus) populations: Identification and modelling of a population free from infection » publiée dans Scientific Reports et menée sur les populations de Mount Lofty Ranges et Kangaroo Island, il est ressorti que vers le 50 pour cent des prélèvements étaient positifs pour la bactérie, avec un taux d’infertilité très élevé (85,6 pour cent parmi les positifs). Pour une espèce déjà déclarée « fonctionnellement éteinte » et classée vulnérable (VU) dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), nous sommes pratiquement face au coup de grâce. D’autant plus si l’on pense que la chlamydia risque d’atteindre d’autres populations fragiles de marsupiaux. Pour compliquer encore la situation, le fait que les antibiotiques utilisés pour traiter les spécimens infectés puissent altérer la flore bactérienne intestinale très délicate, indispensable à la digestion des feuilles d’eucalyptus que ces animaux mangent.

Les scientifiques expérimentent un vaccin contre la chlamydia, certains tests étant à un stade avancé. L’Université de Sunshine Coast a récemment annoncé qu’elle avait commencé un essai de phase 3 d’un médicament expérimental. Le vaccin s’est avéré sûr au cours des deux premières phases de l’étude, qui ont impliqué environ 200 koalas dans des spécimens sauvages et captifs ; 400 seront impliqués dans cette nouvelle phase, dont ceux qui vivent dans des sanctuaires et ceux qui sont emmenés dans des cliniques pour y être soignés, par exemple après avoir échappé à un incendie. « Nous courons un risque très élevé d’extinctions localisées si cette stratégie de vaccination ne fonctionne pas », a déclaré Krockenberger. L’état de conservation du koala en 2021 est passé à « en danger » dans plusieurs régions australiennes, où les populations ont pratiquement diminué de moitié en deux décennies. L’Australian Koala Foundation demande au gouvernement central des lois beaucoup plus strictes pour la protection de cette magnifique espèce, dans l’espoir que le vaccin contre la chlamydia jouera également son rôle.