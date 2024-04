Comment utiliser Meta AI sur Instagram

Meta a commencé à tester son chatbot IA génératif, appelé Meta Intelligence Artificielle (ou Meta IA), sur différentes applications, y compris Instagram, dans différents pays. Vous pouvez interagir directement avec Meta IA via les boîtes de recherche disponibles sur les plateformes, mais aujourd’hui vous apprendrez comment l’utiliser sur Instagram.

En cliquant sur l’icône Meta IA, vous pourrez engager une conversation avec le chatbot directement depuis vos DM, ce qui est similaire à discuter avec un ami sur Instagram. Meta IA est similaire à d’autres chatbots en ce sens qu’il peut créer de la poésie, générer des images et répondre à d’autres questions en fonction d’une suggestion que vous lui donnez. Lisez la suite pour découvrir exactement ce que c’est et comment vous pouvez l’utiliser sur la plateforme.

Qu’est-ce que Meta IA sur Instagram ?

Meta IA sur Instagram est l’assistant virtuel des utilisateurs avec lequel ils peuvent interagir comme avec une personne. Les utilisateurs peuvent poser leur question et obtenir une réponse en quelques secondes. C’est une intégration de l’avancée technologie de l’intelligence artificielle développée par Meta.

Vous pouvez utiliser Meta IA dans des discussions passionnantes sur Instagram pour obtenir des conseils, poser des questions et vous pouvez également générer des images ou des stickers en fonction de vos suggestions de texte.

Il est élaboré à partir d’un modèle sur mesure basé sur la recherche de Meta en matière de modèles de langage volumineux (LLM) et de Llama 2, qui est un modèle de texte génératif. Meta s’est également associé à Microsoft Bing pour intégrer une récupération d’informations en temps réel dans les conversations basées sur du texte.

Comment utiliser Meta IA sur Instagram

Désormais que vous savez ce que Meta IA est, vous êtes peut-être impatient de savoir comment l’utiliser. Ne vous inquiétez pas, voici comment vous pouvez utiliser Meta IA sur Instagram.

Étape 1: Tout d’abord, mettez à jour l’application Instagram.

Étape 2: Une fois fait, ouvrez l’application et appuyez sur l’icône messages en haut à droite.

Étape 3: Si vous voyez un anneau bleu en haut à droite avant la boîte de recherche, appuyez dessus.

Étape 4: Désormais, vous verrez une page d’introduction aux discussions IA avec quelques points forts ; cliquez sur OK.

Étape 5: Posez une question. Si vous voulez générer une image à partir de l’IA, ajoutez simplement /imagine avant d’ajouter une suggestion.

Vous pouvez également utiliser Meta IA pour générer et envoyer une réponse dans une discussion. Pour générer une réponse à partir de l’IA et l’envoyer dans une discussion, ouvrez simplement une discussion. Tapez @metaai et sélectionnez Meta IA parmi les options disponibles.

Tapez votre question, puis appuyez sur Entrée, et Meta IA générera et enverra automatiquement une réponse dans la discussion avec un avertissement selon lequel « Les messages sont générés par une IA. Certains peuvent être inexacts ou inappropriés. »

Pour conclure