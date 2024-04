L’impact de l’intelligence artificielle sur le monde du travail met en danger les femmes : les données

Malgré l’augmentation du nombre de femmes inscrites dans des programmes d’études scientifiques, elles sont encore très peu nombreuses (15%) à choisir une spécialisation en informatique, le secteur qui sera le plus demandé lorsque la transformation du travail produite par l’intelligence artificielle sera terminée. L’état de la situation en Italie est expliqué par Guido Borsani, président de la Fondation Deloitte.

Interview de Guido Borsani

Président de la Fondation Deloitte

Selon un communiqué publié en juillet 2023 par le McKinsey Global Institute, une société leader dans le domaine du conseil financier, d’ici 2030, 30% des heures de travail actuellement effectuées aux États-Unis seront automatisées par l’intelligence artificielle générative. En termes pratiques, cela indique une perte massive d’emplois.

Cependant, selon les prévisions actuelles, les changements qui vont toucher le monde du travail pénaliseront certaines catégories plus que d’autres : parmi celles qui risquent de payer le prix le plus élevé, il y a les femmes. En effet, bien que de nombreux emplois disparaîtront, de nombreux autres seront créés grâce à l’introduction de l’intelligence artificielle (IA). Cependant, les profils requis pour occuper ces postes seront ceux ayant une formation dans le domaine informatique, où les femmes sont encore victimes d’une disparité entre les genres.

Le problème de la faible présence des femmes dans les disciplines STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) est connu depuis longtemps : bien que leur présence dans le domaine scientifique ait progressé, les femmes représentent 58% de l’ensemble des étudiants dans ce domaine, il reste un écart important dans les disciplines informatiques : seulement un peu plus d’un étudiant sur dix est une femme (15% du total).

Guido Borsani, président de la Fondation Deloitte, a expliqué les causes et les solutions possibles du problème à Netcost-security.fr. Depuis 2021, la Fondation Deloitte a lancé l’Observatoire STEM qui fait le point chaque année sur la situation des étudiants italiens inscrits dans des programmes STEM. Le troisième communiqué a été publié en mars 2024, à partir duquel nous avons extrait les données ci-dessus.

Malgré la reprise dans les autres facultés scientifiques, les femmes restent nettement sous-représentées dans le domaine de l’informatique : où peut-on trouver les causes de cette différence ?

Une cause fondamentale de cet écart réside dans les biais et les stéréotypes de genre qui, dès l’enfance, ont un impact sur les garçons et les filles avec des effets qui se répercutent sur les parcours et les choix de vie. En ce qui concerne l’informatique, les modèles de référence – jusqu’à présent – ont été principalement masculins, tels que Bill Gates, Steve Jobs ou Alan Turing. C’est pourquoi l’une de nos initiatives les plus importantes a été de faire don à la ville de Milan de la sculpture dédiée à Margherita Hack, la première œuvre d’art en plein air représentant une femme scientifique en Italie.

Étant donné les changements dans le monde du travail que l’IA apportera bientôt, certains chercheurs ont souligné que ce seront surtout les femmes qui seront les plus désavantagées. Est-ce un risque réel ?

Dans un monde où la connaissance technologique est de plus en plus importante, l’écart entre les genres dans le domaine STEM est particulièrement problématique, car il renforce les inégalités entre les hommes et les femmes et éloigne de l’objectif de parité. Et en ce qui concerne le domaine de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication, malheureusement, l’écart entre les genres en Italie est encore très important.

Expliquons-le avec les chiffres.

Les femmes qui se consacrent à ces études sont une minorité au sein de la minorité : en Italie, en effet, seuls 8% des étudiants inscrits dans des programmes de « l’informatique et des technologies de l’information et de la communication » sont des étudiants STEM. Et parmi ces 8%, seulement 15% sont des étudiantes. Mais dans le contexte actuel, il est de plus en plus important de promouvoir et de valoriser la contribution féminine au monde de la science et de la technologie : la demande de compétences STEM continuera d’augmenter et sera l’un des principaux éléments de compétitivité du pays.

Se passer du talent des femmes dans ce domaine indique manquer une occasion historique de croissance et de bien-être pour l’Italie. De plus, dans un monde où la transformation technologique façonne de nouveaux scénarios – pensons au grand débat sur l’IA en 2023 – la contribution des femmes est indispensable pour orienter le développement technoscientifique de manière inclusive et durable.

Votre recherche a révélé que les biais de genre persistent dans ces disciplines : est-ce que les choses s’améliorent ces dernières années ?

Au cours des dernières décennies, d’importants progrès ont été réalisés et la culture de notre pays a beaucoup changé. Cependant, il reste encore beaucoup à faire : la proportion de femmes parmi l’ensemble des étudiants STEM est restée presque inchangée, passant de 37% en 2012 à 2022. De plus, notre dernier communiqué montre que les biais liés au genre sont encore répandus : selon 7 étudiants sur 10 interrogés, il existe encore des stéréotypes de genre qui entravent la participation des femmes aux parcours STEM. De plus, près d’un travailleur sur deux (49%) affirme avoir été témoin d’une certaine forme de discrimination sexiste sur son lieu de travail.

Les femmes diplômées dans les professions STEM ont en moyenne de meilleures notes, pourtant le monde du travail continue de les pénaliser. Quelles sont les influences de ces choix d’entreprise ?

Aujourd’hui, les entreprises ont un besoin énorme de compétences STEM et il serait paradoxal de penser qu’il existe encore des discriminations entre hommes et femmes lors de l’embauche dans ces conditions. En réalité, l’écart entre les genres se manifeste surtout lorsque l’on atteint les sommets des organisations : plus on monte en grade et moins il y a de femmes. Il s’agit d’une dynamique qui ne concerne pas seulement les entreprises ou le domaine STEM, mais qui se fait certainement sentir davantage dans un environnement qui a jusqu’à présent été largement dominé par les hommes, c’est pourquoi il est important de promouvoir des initiatives en faveur des femmes dans ce domaine.