Qu’est-ce que l’astre lumineux près de la Lune dans le ciel du 10 avril : à quelle heure le voir.

Le soir du 10 avril, la Lune sera accompagnée d’une étoile très lumineuse, avec laquelle elle dansera pendant environ 2 heures dans le ciel occidental. Voici de quoi il s’agit et comment le reconnaître dans le firmament.

Simulation de la conjonction astronomique du 10 avril. Crédit : Stellarium

Le soir d’aujourd’hui, mercredi 10 avril 2024, à gauche d’un fin croissant de Lune, sera visible une étoile particulièrement lumineuse, la plus brillante du firmament actuel. Il s’agit de la plus grande planète du Système solaire, le géante gazeuse Jupiter, qui en ces soirs de printemps offre un grand spectacle dans le ciel nocturne occidental. Elle se trouve dans la même zone de la voûte céleste où voyage la comète 12/P Pons-Brooks, la soi-disant « comète du Diable », qui est presque devenue invisible dans l’hémisphère nord. La conjonction astronomique de ce soir, comme indiqué dans la rubrique « Le ciel du mois » de l’Union astronomique italienne (UAI), est la troisième d’avril et arrive seulement quelques jours après l’apparition du merveilleux triangle céleste composé de la Lune, de Mars et de Saturne. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer leur duo ce soir.

La conjonction astronomique, qui se produira à l’ouest, commencera un peu après 19h30 heure de Rome, lorsque le ciel sera suffisamment sombre pour faire apparaître les premières étoiles lumineuses. Le fin croissant de Lune, à peine quelques jours après la Nouvelle Lune (survenue à 20h21 le 8 avril), est présent depuis le matin, mais il faudra évidemment attendre l’arrivée de Jupiter pour que le phénomène astronomique commence. La planète, quatrième objet le plus lumineux de la voûte céleste après le Soleil, la Lune et Vénus, sera la première étoile à apparaître à proximité de la Lune et dans tout le firmament, grâce à sa luminosité remarquable (la Planète de l’Amour sera déjà au-delà de l’horizon). Elle fera son apparition à gauche du satellite naturel, légèrement décalée vers le haut. Il sera impossible de la confondre avec d’autres objets célestes.

Le couple, embrassé par les constellations du Taureau (en haut), de la Baleine (en bas) et du Bélier (à droite), danseront côte à côte pendant un peu plus de deux heures, se couchant ensemble vers 22h, toujours heure de Rome. Bien sûr, les horaires varient en fonction de la position géographique de l’observateur et la durée/visibilité de la conjonction astronomique peut être significativement différente. Le seul détail auquel il faut prêter la plus grande attention est l’horaire du coucher du Soleil ; il faudra tourner le regard vers l’ouest seulement après la disparition de l’étoile, car l’observer à l’œil nu peut causer des dommages significatifs à la vue voire la cécité. Il est donc nécessaire de consulter l’horaire exact pour sa propre ville avant de tenter d’admirer la magnifique conjonction astronomique de ce soir.

Ce soir, une gemme lumineuse sera aux côtés de la Lune : qu’est-ce que c’est et à quelle heure la voir dans le ciel

Nous signalons qu’en plus de la Lune et de Jupiter, il y aura également un troisième protagoniste dans le ciel occidental. Il s’agit de la géante glacée Uranus, qui se trouvera un peu plus haut que la géante gazeuse. La planète bleue est invisible à l’œil nu, sauf dans des conditions particulières et sous des cieux très sombres et étoilés, donc pour l’admirer vous aurez besoin d’au moins une bonne paire de jumelles ou d’un télescope. Les instruments optiques sont également recommandés pour observer les bandes colorées de l’atmosphère tourmentée de Jupiter et les satellites galiléens, Io, Ganymède, Callisto, Europe, découverts par Galilée au début du XVIIe siècle avec ses instruments rudimentaires mais extrêmement efficaces.