Qu’est-ce que la blépharoplastie, l’intervention pour corriger les paupières tombantes choisie par ClioMakeUp

La blépharoplastie est une intervention chirurgicale très demandée, surtout pour rajeunir le regard. Cependant, en plus d’éliminer les excès de peau sur les paupières, cette procédure médicale peut également être effectuée à des fins correctives, quel que soit l’âge.

La blépharoplastie est une intervention chirurgicale visant à éliminer l’excès de peau, ou d’autres tissus, sur la zone des paupières. Il s’agit d’une intervention esthétique très demandée et dans la plupart des cas, elle vise à rajeunir le regard et donc l’aspect général du visage. Cette procédure peut concerner à la fois les paupières supérieures et inférieures, ou les deux.

Bien que la blépharoplastie soit une procédure chirurgicale utilisée principalement dans le domaine de l’antirides, elle peut également être utilisée à des fins correctives, indépendamment de l’âge. C’est le cas de la maquilleuse et influenceuse beauté, Clio Zammatteo, également connue sous le nom de ClioMakeUp, qui a expliqué sur ses réseaux sociaux avoir décidé de recourir à la blépharoplastie pour éliminer un excès de peau sur la paupière supérieure de son œil droit, plus visible que sur la paupière gauche.

L’influenceuse a ajouté qu’on lui avait conseillé de quand même réaliser l’intervention sur les deux yeux afin d’avoir un effet symétrique. Comme son cas le montre, la blépharoplastie peut traiter différents problèmes esthétiques.

Que fait la blepharoplastie

La blepharoplastie permet de retirer et d’éliminer l’excès de peau, de tissus ou de muscles des paupières. Elle peut être réalisée pour modifier une partie du visage, en éliminant par exemple les cernes ou en corrigeant une paupière plus gonflée que l’autre, mais la plupart des personnes la choisissent pour obtenir une apparence plus jeune en faisant paraître la peau autour des yeux plus tendue.

Comme l’explique la fiche fournie par l’hôpital Humanitas, l’âge moyen des personnes qui choisissent de recourir à cette intervention est compris entre 35 et 45 ans, et la demande la plus répandue est de supprimer les tissus affaissés présents dans la zone entourant l’œil (paupières supérieures, inférieures ou les deux), qui sont souvent vécus comme un défaut, car ils donnent l’impression d’avoir les yeux plus fatigués et alourdis.

Qu’est-ce que la blepharoplastie corrige

Cette intervention chirurgicale peut être réalisée seule ou en combinaison avec d’autres procédures esthétiques, anti-âge ou non. En éliminant chirurgicalement les excès de peau ou de tissu adipeux au niveau des paupières, cette intervention permet de supprimer les paupières supérieures, les cernes sous les yeux causées par une accumulation de graisse, de corriger les yeux perçus comme « tombants », de lisser la peau et de réduire les rides qui se forment autour des yeux.

Cette procédure peut également être utilisée à des fins curatives et pas seulement esthétiques, par exemple, lorsqu’il est nécessaire de supprimer des gonflements qui peuvent avoir des conséquences désagréables, comme des rougeurs ou des gênes aux yeux, ou pour limiter le champ de vision.

Comment se déroule l’intervention chirurgicale

La blepharoplastie est généralement réalisée sous anesthésie locale et seulement dans des cas particuliers, on fait appel à une anesthésie générale. L’intervention peut durer de 20 minutes à deux heures. Le temps dépend surtout du type d’opération et des objectifs : par exemple, s’il s’agit d’une blepharoplastie totale, c’est-à-dire qui concerne à la fois les paupières supérieures et inférieures, le temps est plus long.

Pendant l’intervention, le chirurgien pratique de petites incisions à travers lesquelles il sépare la peau du tissu adipeux et élimine les parties en excès. Les incisions, et donc les cicatrices qu’elles laisseront, sont petites et correspondent aux plis naturels de la paupière ou à la ligne inférieure de l’œil, de sorte que, une fois le temps de guérison passé, elles seront minimes et peu visibles.

La blepharoplastie n’est pas considérée comme une intervention dangereuse, mais c’est tout de même une opération chirurgicale et, en tant que telle, elle nécessite une période de convalescence minimale, ainsi qu’un traitement antibiotique, comme c’est le cas pour de nombreuses procédures médicales chirurgicales.