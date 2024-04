Découvrez cette carte animée qui est un véritable couteau suisse de la météorologie

Cet outil gratuit est vraiment un couteau suisse de la météorologie. Il permet de voir les vents, les marées, les gaz à effet de serre, les aérosols, ainsi que les aurores boréales et les feux actifs en ce moment. Fantastique !

L’auteur, Cameron Beccario, a annoncé en décembre dernier qu’il avait quitté son emploi d’ingénieur pour se consacrer à temps plein au projet qu’il avait commencé il y a 10 ans, earth.nullschool.net.

Au départ, raconte-t-il, il s’agissait simplement d’une carte animée du vent à travers le monde. Progressivement, avec de plus en plus d’animations et d’informations, il est devenu l’un des outils les plus complets pour suivre les conditions météorologiques en temps réel et l’historique de notre planète.

Son principal objectif est de montrer les courants d’air à travers le monde à chaque instant. Les lignes et les couleurs en mouvement nous donnent une idée d’où le vent souffle le plus fort, mais si nous zoomons et touchons un endroit spécifique, nous pouvons obtenir sa direction et sa vitesse.

La magie opère lorsque nous cliquons sur le bouton « terre » dans le coin inférieur gauche de la carte.

Un menu nous offre la source des données (satellites, stations météorologiques de surface…) et une série de variables, en plus du vent, à projeter sur la carte :

Courants d’air à différentes altitudes ;

Niveau de la mer et température de surface ;

Courants océaniques ;

Périodicité et hauteur des vagues ;

Émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d’azote et de dioxyde de soufre ;

Aérosols et autres particules en suspension dans l’air ;

Aurores observables ;

Feux actifs ;

Alertes de blanchissement des coraux.

Ils peuvent être projetés en temps réel ou avec des données de n’importe quel moment entre 2013 (année de création de earth.nullschool.net) et 2024.

De plus, il existe plusieurs types de projections : orthographiques, coniques, équidistantes, cylindriques, Patterson, Winkel-Tripel…

Cet outil gratuit est un couteau suisse du vent et de la météorologie mondiale, utilisé par des professionnels de différents secteurs, tels que l’énergie éolienne, les surfeurs et les amateurs. Vous pouvez choisir la langue portugaise parmi les différentes langues déjà traduites.

Earth Nullschool