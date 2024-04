Qu’est-ce que le magnifique triangle lumineux dans le ciel du 6 avril : à quelle heure et où le voir

Le samedi 6 avril 2024, un magnifique triangle lumineux composé de trois corps célestes sera visible dans le ciel. Le trio sera visible peu avant l’aube pendant moins d’une heure. Quels sont les astres protagonistes et comment les reconnaître.

Crédit : Stellarium

À l’aube du samedi 6 avril 2024, un magnifique triangle composé de la Lune et de deux autres joyaux lumineux sera visible dans le ciel. Il s’agit de deux planètes, Mars et Saturne, qui se joindront à la compagne de la Terre pour former la première conjonction astrale du mois, la seule avec trois protagonistes. Selon la rubrique « Le ciel du mois » de l’Unione Astrofili Italiani (UAI), cinq de ces phénomènes astronomiques sont prévus en avril, dont le premier est le plus spectaculaire et le plus riche. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer la rencontre entre la Planète Rouge, le « Seigneur des Anneaux » et le cercle lunaire décroissant.

Le spectacle astronomique débutera peu après 05h30 du matin (heure de Rome), lorsque la Lune complétera le triangle et lancera la conjonction astrale. Le premier des trois objets à apparaître dans le ciel oriental sera Mars, qui se montrera à 05h20. Saturne et la Lune surgiront ensuite dans les dix minutes suivantes, pratiquement en tandem (avec une légère avance pour la première). Reconnaître les planètes sera très simple : Mars est en effet caractérisée par une splendide couleur rougeâtre, tandis que Saturne, plus bas et à gauche, est blanchâtre-jaunâtre, brillante mais moins éclatante que les autres astres environnants.

Tous les trois protagonistes de la conjonction astrale seront encastrés au cœur de la constellation du Verseau. Comme les trois objets célestes émergeront au-dessus de l’horizon au lever du soleil (06h45 heure de Rome), il y aura environ une heure pour admirer la conjonction astrale. Les rayons du soleil, en effet, effaceront les trajectoires de Mars et de Saturne avant 06h30. La Lune, quant à elle, restera dans le ciel jusqu’à 17h00. Le satellite naturel de la Terre se présentera comme une fine lame éclairante, en gardant à l’esprit que, selon l’UAI, la phase de la (nouvelle lune) est prévue pour 20h21 le lundi 8 avril.

Comme la conjonction astrale se produira à l’Est, exactement là où le soleil se lève, il est essentiel de prêter la plus grande attention à l’heure de lever de l’étoile en fonction de sa position géographique. Observer le disque solaire sans filtres solaires / protections adaptés – même par inadvertance – représente en effet un grave pour la vue, avec des dommages potentiellement permanents et, dans les cas les plus graves, même la . Il est donc nécessaire de rechercher le triangle lumineux dans le ciel s’être assuré de l’heure de lever du soleil. Bien sûr, la visibilité de la conjonction astrale est également fortement influencée par la position géographique de l’observateur, qui pourra, en fonction du lieu, admirer un phénomène plus long, plus court ou ne pas le voir du tout.

Nous rappelons que les conjonctions astrales sont parfaitement à l’œil nu, mais grâce aux instruments optiques comme des jumelles et des télescopes, il est possible d’apprécier les détails des astres protagonistes. Dans le cas spécifique, les sont certainement incontournables, mais ils sont curieusement destinés à « disparaître » en 2025.