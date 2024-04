Voiture lunaire autonome pour les astronautes d’Artemis pourrait devenir une réalité

La NASA, l’agence spatiale américaine, prévoit de réaliser des projets très ambitieux lorsque les astronautes exploreront le pôle sud de notre satellite naturel. C’est pourquoi elle a commandé le développement d’un Lunar Terrain Vehicle (LTV), une voiture autonome de dernière génération qu’elle prévoit d’utiliser lors de la mission Artemis V.

Le retour de l’homme sur la Lune est seulement l’un des défis d’Artemis

La NASA a confirmé la sélection de trois entreprises pour poursuivre le développement du véhicule lunaire d’Artemis. Venturi Astrolab, Intuitive Machines et Lunar Outpost ont été sélectionnées pour concourir pour un contrat. L’initiative LTV se déroulerait jusqu’en 2039 et coûterait jusqu’à 4,6 milliards de dollars.

Les entreprises ont été approuvées dans l’appel d’offres initial de la NASA, qui spécifiait les exigences techniques, de capacité et de sécurité pour la conception, la fabrication et le fonctionnement du véhicule lunaire. L’étape suivante sera une étude de faisabilité d’un an, au cours de laquelle les constructeurs devront démontrer que leurs versions du véhicule lunaire peuvent répondre aux exigences de l’agence.

Une fois cette étude terminée, la NASA effectuera une mission de démonstration du véhicule. Cela impliquera non seulement un développement plus poussé, mais aussi son déplacement vers la Lune pour des tests de performance et de sécurité.

L’agence américaine a clairement indiqué son intention de confier le contrat de démonstration à une seule entreprise. Cela suggère que la compétition pour développer la meilleure voiture lunaire pour Artemis V sera énorme. Si tout se passe bien, la mission devrait être achevée en 2029.



À quoi ressemblera le véhicule lunaire de la NASA ?

Les plans pour le nouveau LTV sont beaucoup plus ambitieux que ceux prévus pour n’importe quel autre rover précédemment construit. Selon les spécifications émises par l’agence spatiale américaine, la voiture utilisée dans Artemis V devra être suffisamment robuste pour transporter des astronautes. En plus des personnes, le véhicule devra transporter des équipements scientifiques et des échantillons de roches qui seront collectés.

La NASA souhaite que le rover lunaire soit autonome et intègre des systèmes de communication, de navigation et de gestion de l’énergie de dernière génération. Lorsqu’il n’y aura pas d’astronautes sur la Lune, le rover devra pouvoir être contrôlé à distance depuis la Terre.

Jacob Bleacher, scientifique de la NASA pour l’exploration, a souligné l’importance du véhicule.

Nous utiliserons le VLT pour voyager vers des endroits où nous ne pourrions pas arriver à pied, augmentant ainsi notre capacité d’exploration et de nouvelles découvertes scientifiques.

A-t-il déclaré.

Si tout se passe bien, Artemis V inaugurera le nouveau véhicule lunaire de la NASA. Ce sera également la première mission à utiliser le module d’atterrissage lunaire de Blue Origin de Jeff Bezos.

Artemis II, qui était censée être lancée cette année, a été reportée à 2025, tandis qu’Artemis III a été déplacée en 2026. Cependant, Artemis IV et Artemis V ont maintenu les dates prévues en 2028 et 2029.

