Le scientifique chinois ayant créé des bébés génétiquement modifiés reprend ses travaux sur le génome humain

He Jiankui, le scientifique chinois emprisonné pour avoir créé les premiers enfants génétiquement modifiés, a repris ses recherches sur l’édition du génome humain : « Nous utiliserons des embryons humains abandonnés et respecterons les règles nationales et internationales ».

Le scientifique chinois He Jiankui, emprisonné pour avoir créé les premiers enfants génétiquement modifiés / Crédit : Wikipedia

He Jiankui, le scientifique chinois emprisonné pour avoir créé les premiers enfants génétiquement modifiés, a repris ses travaux sur l’édition du génome humain. Après avoir purgé une peine de trois ans de détention pour « pratiques médicales illégales », He a expliqué qu’il avait repris ses recherches « dans le respect des règles nationales et internationales » et qu’il n’avait aucune intention de faire naître d’autres enfants aux gènes modifiés.

D’après une interview accordée au journal japonais Mainichi Shimbun, son travail est maintenant axé sur le traitement de maladies génétiques rares, telles que la dystrophie musculaire de Duchenne et certaines formes familiales de la maladie d’Alzheimer. « Nous utiliserons des embryons humains abandonnés », a précisé He, qui, tout en exprimant des regrets sur le scandale dans lequel il était impliqué, s’est refusé à expliquer clairement pourquoi il avait poursuivi des recherches en violation des normes nationales et internationales.

Concernant les enfants au génome modifié, les deux jumelles, Lulu et Nana, qui ont maintenant au moins 5 ans et qui fréquentent toutes les deux l’école maternelle, ainsi qu’une autre fillette née en 2019, He a déclaré qu’elles étaient « parfaitement en bonne santé et n’ont pas de problèmes de croissance », ajoutant que les résultats de l’analyse de la séquence génétique complète (des fillettes) montrent qu’il n’y a « eu aucune autre modification génétique à l’exception de celles à des fins médicales », ce qui prouverait que sa procédure d’édition du génome était sûre. « Je suis fier », a souligné He, « d’avoir aidé les familles qui voulaient des enfants en bonne santé ».

Pourquoi le scientifique chinois He Jiankui a-t-il créé des enfants génétiquement modifiés

À partir de 2016, selon les médias chinois, He Jiankui aurait modifié génétiquement des embryons humains lors du processus de fécondation in vitro utilisé par huit couples, dont seuls les hommes étaient atteints du VIH. La modification, effectuée sur un gène appelé CCR5, aurait visé une voie utilisée par le virus pour pénétrer dans les cellules afin de conférer une immunité contre le VIH.

De cette procédure, connue sous le nom de technologie d’édition génétique Crispr-Cas9, trois enfants au génome modifié sont nés : les deux jumelles connues sous le nom de Lulu et Nana, nées en octobre 2018, et une troisième fillette née en 2019.

Lorsque, en novembre 2018, lors d’une conférence internationale à Hong Kong, He Jiankui a annoncé avoir modifié deux embryons avant leur implantation utérine, l’application de la procédure a été largement critiquée, tant pour les risques qu’elle aurait pu comporter que pour ses controverses éthiques et son manque de justification médicale, en plus d’être interdite en Chine, où les autorités l’ont condamné à trois ans de prison en 2019.

Après avoir purgé sa peine et retrouvé la liberté en avril 2022, He a ouvert trois laboratoires en Chine, dont un à Pékin et un à Wuhan, reprenant ses travaux sur les thérapies géniques pour les maladies rares. Juste après sa libération, il avait expliqué ne pas considérer le scandale comme une limitation insurmontable pour ses nouvelles études cliniques.

« Selon la loi chinoise, lorsque quelqu’un a purgé une peine de prison, il recommence avec tous ses droits », avait-il déclaré au Guardian, précisant avoir agi « trop rapidement » dans la conduite de la procédure. Dans la nouvelle interview accordée au Mainichi Shimbun, il a affirmé que la société finirait par accepter l’édition génétique des embryons humains dans le but de trouver des remèdes aux maladies génétiques.