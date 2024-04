Bien qu’elle ait augmenté à 16,86 millions de dollars, la rémunération du PDG d’Intel, Pat Gelsinger, reste dérisoire par rapport à celle de Lisa Su d’AMD.

En bref: En tant que PDG d’Intel, Pat Gelsinger est très bien payé. Sa rémunération a augmenté de 45 % pour atteindre 16,86 millions de dollars en 2023, et même si c’est plus que ce que la plupart des personnes verront jamais, elle représente toujours un peu plus de la moitié de ce que la patronne d’AMD, le Dr Lisa Su, a gagné l’année dernière.

Comme révélé dans la déclaration de procuration d’Intel pour 2024, Team Blue a récompensé Gelsinger avec une augmentation de 45 % par rapport à sa rémunération pour 2022 de 11,61 millions de dollars l’année dernière, écrit MarketWatch.

La majorité de la rémunération des PDG provient généralement d’attributions d’actions. Le cours de l’action d’Intel a augmenté de plus de 90 % en 2023 après avoir chuté de près de 50 % l’année précédente, ce qui signifie que même si le salaire de base de Gelsinger de 1,07 million de dollars en 2023 était en baisse de 18 % par rapport aux 1,3 million de dollars de l’année précédente, la valeur des attributions d’actions qu’il a reçues a augmenté. de 8,87 millions de dollars à 12,43 millions de dollars. Sa rémunération au titre du plan d’intéressement sans actions, qui comprend des primes de performance en espèces, est passée de 945 900 $ à 2,89 millions de dollars. Il a également reçu 112 000 $ en rémunération différée, alors que la catégorie « toute autre rémunération » est passée de 497 100 $ à 362 900 $. Au total, la rémunération de Gelsinger a atteint 16,86 millions de dollars l’année dernière.

La déclaration de procuration d’AMD a montré que l’augmentation annuelle de la rémunération de Su était faible par rapport à celle de Gelsinger, en hausse de 130 000 $, mais le patron de Team Red a reçu un salaire de 1,2 million de dollars et 21,85 millions de dollars en actions, sa rémunération totale atteignant 30,35 millions de dollars, soit environ 80 % de plus que celle du PDG d’Intel. .

Il est peu probable que Gelsinger soit très contrarié par le fait que sa rémunération soit inférieure à celle de Su. Lorsqu’il a été nommé patron d’Intel en 2021, il a reçu une rémunération totale de 178,59 millions de dollars, dont 140,43 millions de dollars en actions pour les nouveaux employés. Depuis lors, l’action d’Intel a baissé de 28,5 %, tandis que celle d’AMD a augmenté de 92,5 %.

La grande question est de savoir comment la rémunération de Jensen Huang de NVIDIA se comparera à celle de ses concurrents ? NVIDIA n’a pas déposé sa déclaration de procuration pour le dernier exercice, même si nous savons que la rémunération totale de Huang pour l’année précédente était de 21,36 millions de dollars, contre 23,74 dollars un an plus tôt.

NVIDIA, bien sûr, a vu son action augmenter de 238 % en 2023 en raison du boom de l’IA générative. En février, il a été rapporté que cette performance avait propulsé Huang à la 21e place de l’indice des milliardaires de Bloomberg (ci-dessus) – il est désormais à la 19e position. Par ailleurs, la capitalisation boursière de NVIDIA, qui s’élève à 2 260 milliards de dollars, représente près de cinq fois la capitalisation combinée d’Intel et d’AMD.

