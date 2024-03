Est-il possible de simuler l’exercice physique avec un comprimé ?

L’American Chemical Society (ACS), une organisation américaine à but non lucratif qui vise à promouvoir l’industrie chimique, explique dans une publication :

Les changements métaboliques associés à l’exercice physique commencent par l’activation de protéines spécialisées, connues sous le nom de récepteurs d’estrogènes associés aux ERR (estrogen-related receptors), qui existent sous trois formes : ERRα, ERRβ et ERRγ.

Au fil des années, l’équipe a développé un composé appelé SLU-PP-332, qui active ces trois formes, y compris la cible la plus difficile, ERRα.

Ce type de ERR régule l’adaptation au stress induit par l’exercice et d’autres processus physiologiques importants dans le muscle. Au cours d’expériences sur des souris, l’équipe a découvert que ce composé augmentait un type de fibre musculaire résistante à la fatigue, améliorant également la résistance des animaux lorsqu’ils couraient sur un tapis roulant pour rongeurs.

Pour identifier le SLU-PP-332, les chercheurs ont analysé la structure des ERR et la manière dont ils se lient aux molécules qui les activent.

Ensuite, pour améliorer leur découverte et développer des variations qui pourraient être brevetées, Elgendy et son équipe ont conçu de nouvelles molécules pour renforcer l’interaction avec les récepteurs et ainsi provoquer une réponse plus forte que celle que le SLU-PP-332 peut fournir. En développant les nouveaux composés, l’équipe a également optimisé les molécules pour d’autres caractéristiques souhaitables, telles que la stabilité et le faible potentiel de toxicité.

L’équipe a ensuite comparé la puissance du SLU-PP-332 à celle des nouveaux composés en analysant l’ARN, une mesure de l’expression génétique, d’environ 15 000 gènes dans des cellules de muscle cardiaque de souris.

Les nouveaux composés ont provoqué une augmentation plus importante de la présence d’ARN, ce qui suggère qu’ils simulent de manière plus puissante les effets de l’exercice.

Les recherches sur le SLU-PP-332 suggèrent que l’action sur les ERR pourrait être utile contre des maladies spécifiques. Les études menées sur des animaux avec ce composé préliminaire indiquent qu’il peut être bénéfique contre l’obésité, l’insuffisance cardiaque ou le déclin de la fonction rénale liée à l’âge. Les résultats des recherches mises à jour suggèrent que les nouveaux composés pourraient avoir des effets similaires.

L’activité des ERR semble également contrecarrer les processus nocifs qui se produisent dans le cerveau chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et chez les patients atteints d’autres maladies neurodégénératives.

Bien que le SLU-PP-332 ne puisse pas passer dans le cerveau, certains des nouveaux composés ont été développés dans ce but.

Dans toutes ces maladies, les ERR jouent un rôle important. Si nous avons un composé capable de les activer efficacement, nous pouvons générer de nombreux effets bénéfiques.

a expliqué Elgendy.