Curieux : l’iPhone 12 a reçu une mise à jour pour le chargement sans fil Qi2 dans iOS 17.4

En réalité, il s’agit d’une mise à jour surprise et curieuse. Curieux, car Apple n’a pris en charge que la technologie Qi v2.0, la dernière génération de la norme Qi, disponible à partir de l’iPhone 15. Cela indique qu’un iPhone 2020, l’iPhone 12, dispose d’un hardware capable d’être mis à niveau pour le chargement sans fil de nouvelle génération.

Il y a eu une mise à jour surprise pour certains dans iOS 17.4 : des tests révèlent que cette nouvelle version du système d’exploitation permettait de charger l’iPhone 12 Qi2 à une vitesse maximale de 15W.

Le prise en chage de la charge Qi2 de 15 W a été annoncée pour la première fois pour l’iPhone 15, puis étendue aux iPhone 13 et 14 via la mise à jour iOS 17.2 en décembre de l’année dernière – et est désormais également disponible pour l’iPhone 12.

Chargement Qi2

Qi2 est en réalité un standard ouvert qui reproduit les fonctionnalités de MagSafe. Cela a été fait avec l’approbation et la participation d’Apple par le biais du Wireless Power Consortium derrière la norme Qi d’origine. Essentiellement, Apple a déclaré au marché industriel qu’il pensait que sa propre approche était la voie à suivre pour la deuxième génération et a donné l’autorisation d’utiliser ses caractéristiques.

MagSafe offrait deux avantages par rapport aux autres chargeurs sans fil : une connexion magnétique au téléphone, pour positionner précisément le téléphone contre les bobines de charge, et une vitesse de charge plus rapide de 15 W. Le Qi2 apporte les mêmes avantages aux autres chargeurs, généralement à un prix légèrement inférieur, car la certification Apple n’est pas requise.

La recharge Qi2 de l’iPhone 12 est désormais disponible

Les propriétaires d’iPhone 12 ont signalé à Macworld qu’ils avaient reçu Vitesses de charge de 15 W après la mise à jour iOS 17.4 et, bien qu’Apple ne l’ait pas officiellement confirmé, cela a été vérifié lors de tests sur le site Web.

Depuis iOS 17.4, les tests Macworld ont montré que lorsqu’il est connecté aux chargeurs Qi2, l’iPhone 12 correspond à la vitesse de chargement des chargeurs MagSafe entièrement certifiés d’Apple et affiche même une animation de chargement à seulement 15 W. […] Lors de nos tests, nous avons d’abord utilisé un chargeur Apple MagSafe, capable d’alimenter un iPhone 12 Pro Max vide à 30 % en 38 minutes et à 50 % en 70 minutes. À l’aide du chargeur sans fil Anker Qi2 MagGo, nous avons équipé un iPhone 12 Pro Max à 30 % en 33 minutes et à 50 % en 64 minutes.

Si un utilisateur utilise un chargeur Qi2 pour charger ses anciens téléphones uniquement Qi, il obtiendra 7,5 W à moins que son téléphone ne soit compatible Qi2.