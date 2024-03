Les données montrent une forte augmentation des jeunes chez qui un cancer est diagnostiqué, en particulier dans les pays à revenu élevé, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale. Selon les experts, la cause est à rechercher dans divers facteurs, tels que de mauvaises habitudes alimentaires (régimes riches en viande rouge et pauvres en fruits), la consommation d’alcool et le tabagisme.

Les cas de cancer chez les jeunes continuent d’augmenter dans le monde entier, avec les taux les plus élevés dans les pays à revenu élevé, tels que les États-Unis et l’Europe occidentale. C’est ce que montrent les données de plusieurs études, confirmées indirectement par les nombreux diagnostics dont nous avons connaissance et qui, de plus en plus souvent, concernent des personnes de moins de 50 ans. Parmi eux, le récent cas de Kate Middleton, qui a découvert son cancer à l’âge de 42 ans après une intervention chirurgicale abdominale : l’annonce de la princesse de Galles a en effet attiré l’attention sur cette tendance, soulevant des doutes et des interrogations sur pourquoi les jeunes sont de plus en plus souvent atteints de cancer.

Les experts estiment que la raison en est une combinaison de plusieurs facteurs, bien que quelques indications sur les causes proviennent des types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués. Les cas de cancer du côlon et du rectum, en particulier, sont parmi ceux pour lesquels une augmentation significative a été observée, amenant de nombreux chercheurs à penser que les changements dans les habitudes alimentaires (régimes riches en viande rouge et pauvres en fruits, ou riches en sodium et pauvres en lait, etc.) et l’obésité infantile sont au moins une partie du problème. Mais d’autres types de cancer, comme le cancer du sein et le cancer du poumon, sont également en augmentation, suggérant que parmi les coupables figurent une consommation accrue d’alcool, le tabagisme et une exposition à des niveaux plus élevés de pollution.

Pourquoi le cancer touche de plus en plus les jeunes

L’augmentation des cas de cancer chez les jeunes est un fait de plus en plus avéré, observé depuis environ trois décennies : la raison de cette augmentation constante n’a pas encore d’explication définitive, mais semble refléter une combinaison de facteurs environnementaux et individuels. « Ceux qui contribuent le plus, tels que l’augmentation des taux d’obésité et le dépistage précoce, ne tiennent pas pleinement compte de l’augmentation », souligne un récent article publié dans la revue Nature. « Différents chercheurs recherchent des réponses dans le microbiome intestinal ou le génome des tumeurs elles-mêmes, mais beaucoup pensent que les réponses sont encore enfouies dans des études qui ont suivi la vie et la santé des enfants nés il y a un demi-siècle« .

Cela indique que si l’augmentation des cas de cancer chez les jeunes était due à une seule cause, cela aurait clairement émergé des études, mais l’hétérogénéité des tumeurs associée à des facteurs tels que l’amélioration des techniques de dépistage et des déterminants environnementaux tels que la pollution de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que les changements alimentaires et les modes de vie adoptés depuis le milieu du siècle dernier contribuent au problème.

À gauche, variation relative des cas d’incidence (A), passage (B) et années de vie corrigées pour l’incapacité (C) de cancers à début précoce de 1990 à 2019, et taux d’incidence standardisé par âge (D), taux de mortalité standardisé par âge (E), années de vie corrigées pour l’incapacité standardisées par âge (F) en 2019 / Crédit : BMJ Oncology

Les données montrent également une nette augmentation des cas de cancer à début précoce – les cancers diagnostiqués chez les personnes de moins de 50 ans. De 1990 à 2019, selon l’une des plus grandes études oncologiques mondiales récemment publiée dans la revue BMJ Oncology, l’incidence des cancers à début précoce a augmenté de 79%, avec des taux plus élevés dans les pays à revenu élevé, tels que les États-Unis, l’Australie et l’Europe occidentale.

Aux États-Unis, selon les données du SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results), les taux de cancer diagnostiqués chez les moins de 40 ans ont augmenté de 35% de 1975 à 2019, tandis qu’au Royaume-Unis, les données du Cancer Research UK montrent une augmentation de 22% chez les moins de 50 ans depuis le début des années 90. En Italie, selon le dernier communiqué « I numeri del cancro in Italia » de l’Association italienne d’oncologie médicale (AIOM), il y a eu 395 000 cas de cancer en 2023 – 208 000 chez les hommes et 187 000 chez les femmes – dans toutes les tranches d’âge, soit une augmentation de 18 000 cas par communiqué à 2020, avec une augmentation chez les patients plus jeunes.

Quels sont les cancers qui touchent les jeunes

Au niveau mondial, l’analyse de l’incidence des cancers chez les personnes de moins de 50 ans montre que le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué, bien que les taux de cancer nasopharyngé et de cancer de la prostate enregistrent une tendance à la hausse plus rapide entre 1990 et 2019. Toujours en 2019, outre le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer du côlon et du rectum et le cancer de l’estomac ont été les cancers les plus prévalents, bien que leur incidence varie considérablement selon les différentes régions.

Répartition des cas et passage de cancers à début précoce de différents systèmes en 1990 et 2019. Les types de cancers à début précoce en gras sont les trois premiers / Crédit : BMJ Oncology

« Ces variations – ont précisé les auteurs de l’analyse – peuvent être attribuées à l’environnement local, au mode de vie et au niveau de soins médicaux disponibles. Par exemple, en Amérique du Nord, en Australasie et en Europe occidentale, qui sont des régions très développées, les AISR étaient supérieurs à 125 pour 100 000 en 2019, tandis que les plus bas étaient en Afrique subsaharienne occidentale et en Afrique subsaharienne centrale (<50 pour 100 000), ce qui était similaire à l'AISR de tous les cancers".

En ce qui concerne l’Italie, où les chiffres du cancer ne spécifient pas l’incidence chez les jeunes, les diagnostics les plus fréquents concernent le cancer du sein (55 900 cas dans toutes les tranches d’âge), suivi du cancer du côlon et du rectum (50 500), du cancer du poumon (44 000), de la prostate (41 100) et de la vessie (29 700), avec une tendance à la hausse au cours des deux prochaines décennies, en moyenne de 1,3% par an chez les hommes et de 0,6% chez les femmes.