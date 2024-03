Infections par l’amibe mangeuse de cerveau dans l’eau : quels sont les risques pour les lavages nasaux et comment les faire

Après plusieurs cas d’infection dus à un certain type d’amibe aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont souligné les risques liés à l’utilisation de l’eau du robinet pour les lavages nasaux à domicile. C’est pourquoi il est important de ne pas faire ça soi-même et d’utiliser uniquement des produits spécifiques pour les adultes et les enfants.

Les amibes libres sont des organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau ou dans le sol sans avoir besoin d’un hôte. Certaines d’entre elles peuvent être très dangereuses pour la santé humaine car elles peuvent causer des infections, parfois même mortelles, chez l’homme. Acanthamoeba en est l’une d’elles : si elle parvient à pénétrer dans le corps humain, elle peut causer diverses infections, parmi lesquelles l’encéphalite amibienne granulomateuse, une infection du système nerveux central qui peut parfois être fatale.

Un récent communiqué des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence fédérale américaine, a récemment recommandé de faire attention aux possibilités de transmission de cette infection : dix cas d’infection causée par cette amibe particulière ont été signalés suite à une surveillance menée de 1994 à 2022, dont neuf rien que dans la dernière décennie. Le fait que les dix patients aient déclaré qu’ils avaient l’habitude de faire des lavages nasaux avant de tomber malades, dont quatre ont utilisé de l’eau du robinet pour le faire, a été particulièrement souligné par les experts.

Les lavages nasaux sont une pratique utilisée pour décongestionner les narines en éliminant l’excès de mucus et améliorer la respiration. Ils sont nécessaires chez les nourrissons et les jeunes enfants qui ne savent pas encore bien se moucher seuls. Comme le montrent les cas signalés aux États-Unis, effectuer des lavages nasaux de manière incorrecte peut être très risqué et transformer une habitude saine en un risque pour la santé.

Les lavages nasaux permettent d’éliminer le mucus des cavités nasales, il est donc recommandé de les faire surtout chez les nouveau-nés et les jeunes enfants qui ne savent pas encore bien se moucher seuls. Cela peut favoriser l’accumulation de mucus, ce qui peut rendre la respiration plus difficile.

Les risques ne sont évidemment pas liés à la pratique elle-même, qui peut être très bénéfique dans différentes conditions pathologiques – notamment chez les enfants -, mais à l’utilisation de produits inadaptés pour les lavages. En particulier, l’utilisation de l’eau du robinet expose au risque de contracter différentes infections, telles que celles transmises par les amibes.

En plus de l’Acanthamoeba, les lavages nasaux effectués avec de l’eau du robinet et non avec des produits spécifiques peuvent également exposer à l’infection par Naegleria fowleri, également appelée « amibe mangeuse de cerveau ». Celle-ci peut également affecter le système nerveux central en causant une infection particulière, la méningo-encéphalite amibienne primitive, presque toujours fatale, comme l’explique le Manuel MSD pour les professionnels de la santé.

Les centres de prévention aux États-Unis ont réitéré l’importance de ne pas utiliser l’eau du robinet pour les lavages nasaux, même face à la fausse perception que les personnes ont de la qualité de l’eau du robinet. En effet, bien que l’Acanthamoeba et d’autres amibes aient été retrouvées dans plus de 50 % des échantillons d’eau des foyers américains, environ 33 % des adultes américains pensent que l’eau du robinet est stérile et 62 % la considèrent même comme adaptée aux lavages nasaux.

Si vous avez besoin de faire des lavages nasaux, que ce soit chez les adultes, les enfants ou les nourrissons, il est fondamental de ne jamais le faire soi-même. Vous devez utiliser uniquement des solutions physiologiques : il existe sur le marché des solutions isotoniques, hypertones ou sulfureuses.

Selon le site de l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù de Rome, on utilise généralement des solutions isotoniques ou hypertones. Les premières ont une concentration de sel de 0,9 %, tandis que dans les secondes, cette concentration est supérieure, généralement de 3 %. C’est pourquoi ce dernier type est recommandé pour les situations de congestion persistante ou lorsque le mucus est plus épais. Dans tous les cas, il est essentiel de demander conseil à son médecin ou à son pédiatre pour choisir le produit le plus adapté à chaque cas individuel.