Cancer du côlon rectal, un simple test sanguin le détecte avec une précision de 83% : peut sauver des vies

L’examen de sang Guardant’s Shield a une précision de 83% dans la détection du cancer du côlon, l’un des cancers les plus répandus et mortels. Selon les experts, le diagnostic précoce pourrait prévenir 90% des passage liés à ce cancer (20 000 par an en Italie). Le test, aussi sensible qu’un test de selles, pourrait aider à sauver de nombreuses vies : voici combien il coûte et où il est actuellement disponible.

Un simple test sanguin a une précision de 83 pour cent dans la détection du cancer du côlon, l’un des cancers les plus répandus et mortels. En effet, cette néoplasie est répertoriée dans la liste des cinq « Big Killer », qui selon les données de l’Association italienne pour la recherche sur le cancer (AIRC), tue environ 20 000 personnes chaque année en Italie. Il s’agit du deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les femmes et le troisième chez les hommes. Le nouveau test sanguin, appelé Guardant’s Shield, a une sensibilité similaire aux tests de selles, mais il est moins précis que la coloscopie, considérée comme la norme en matière de diagnostic pour ce type de cancer, dont l’incidence continue de croître même chez les jeunes et les adultes de moins de 50 ans. Néanmoins, sa disponibilité a été très bien accueillie par les scientifiques, car il s’agit d’une alternative valable au test de selles et il peut inciter plus de personnes à se soumettre à un dépistage. En d’autres termes, cela peut sauver de nombreuses vies.

Un groupe de recherche américain dirigé par des scientifiques du Fred Hutchinson Cancer Center et de la Division de gastro-entérologie de l’École de médecine de l’Université de Washington, en étroite collaboration avec des collègues de nombreux instituts, a déterminé l’efficacité du test sanguin pour détecter le cancer du côlon. Parmi ces instituts, le Cancer Center du Massachusetts General Hospital, l’École de médecine de l’Université Harvard, les divisions d’oncologie, de gastro-entérologie et d’hépatologie de la Mayo Clinic, et bien d’autres encore. La société Guardant Health, basée à Palo Alto (Californie), qui a mis au point le test, a également été associée à l’étude.

Les chercheurs, dirigés par le professeur William M. Grady, gastro-entérologue à l’université de Seattle, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données de l’étude ECLIPSE, dans laquelle environ 10 000 personnes âgées de 45 à 84 ans ont été impliquées. En termes simples, ils ont vérifié la précision du test sanguin dans la détection du cancer du côlon chez les personnes chez qui il avait déjà été diagnostiqué par coloscopie. Le test Guardant’s Shield recherche de l’ADN tumoral circulant (ou ctDNA) du cancer du côlon, c’est-à-dire des fragments d’ADN provenant des cellules tumorales intestinales. Ils sont comme une signature biologique de la maladie que l’on peut retrouver dans le flux sanguin, où ils arrivent à la suite de processus mobiles tels que l’apoptose.

En croisant toutes les données, le nouveau test sanguin a démontré une précision de 83,1%, c’est-à-dire qu’il a correctement détecté la présence du cancer du côlon (même à un stade précoce) chez plus de 4 personnes sur 5 qui avaient reçu un diagnostic par coloscopie. Cela indique que les 16,9% restants, bien qu’étant des personnes malades, ont obtenu un résultat négatif au test. La précision est la même que celle du test de selles. Malgré sa capacité notable à identifier les tumeurs, le test n’a pas été aussi performant pour détecter les lésions précancéreuses avancées (polypes), avec une sensibilité de 13%. Le test a également donné quelques faux positifs, identifiant le cancer du côlon chez 10% des personnes qui n’avaient aucun diagnostic de cancer colorectal. Cela est important car le test pourrait être en mesure de détecter d’autres formes de cancer en plus du cancer intestinal, il faudra donc approfondir les résultats.

De nombreux spécialistes approuvent la disponibilité d’un test de ce type car il encouragera beaucoup plus de personnes à se faire dépister, en particulier celles qui sont réticentes aux dépistages traditionnels (nous rappelons que la coloscopie est la norme diagnostique). « Le cancer du côlon est courant et facilement prévenable grâce au dépistage, mais seulement environ 50 à 60% des personnes admissibles au dépistage effectuent réellement ces tests », a déclaré le professeur Grady dans un communiqué de presse. « Faire en sorte que les personnes se soumettent à un dépistage du cancer fonctionne mieux lorsque nous leur offrons des options de dépistage et les laissons ensuite choisir ce qu’ils estiment être le mieux pour eux », a ajouté l’expert. Selon Time, le Guardant’s Shield est déjà disponible aux États-Unis pour un coût de 895 dollars (auxquels s’ajoute la coloscopie de suivi), mais il n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale qui réglemente les médicaments, les dispositifs médicaux et les thérapies expérimentales. L’approbation devrait arriver cette année, selon l’entreprise. À ce moment-là, le test pourrait également être soumis à l’Agence européenne des médicaments (EMA) et à l’Agence italienne des médicaments (AIFA) peu de temps après.

Les auteurs de l’étude soulignent que le diagnostic précoce pourrait prévenir « plus de 90% des passage liés au cancer du côlon », cependant, « plus d’un tiers de la population admissible au dépistage n’est pas à jour avec le dépistage, malgré les nombreux tests disponibles ». À la lumière de ces données préoccupantes, un test sanguin efficace et mieux accepté que d’autres examens pourrait avoir un impact significatif sur la réduction de la mortalité de cette néoplasie mortelle et répandue. Les détails de l’étude intitulée « A Cell-free DNA Blood-Based Test for Colorectal Cancer Screening » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The New England Journal of Medicine.