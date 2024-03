Frankensheep du Montana : un éleveur a passé des années à créer un hybride de mouton géant pour les réserves de tir

WTF ?! Dans le cas d’un scientifique domestique (ferme ?) qui a tenté de jouer à Dieu, un éleveur du Montana âgé de 80 ans a plaidé coupable d’une tentative de près d’une décennie visant à créer un hybride de mouton géant dans le but de vendre cet animal gargantuesque. il pourrait être chassé.

Arthur « Jack » Schubarth de Vaughn, Montana, est le propriétaire et exploitant du Schubarth Ranch, qui achète, vend et élève du « bétail alternatif » comme des moutons de montagne, des chèvres de montagne et divers ongulés. Ses principaux clients sont des opérations de chasse en captivité, c’est-à-dire des réserves de tir ou des ranchs de gibier.

Après avoir peut-être regardé un trop grand nombre de films d’horreur, Schubarth et au moins cinq autres personnes ont décidé d’essayer de créer une espèce hybride de mouton beaucoup plus grande entre 2013 et 2021, l’idée étant que cela entraînerait des prix plus élevés dans les réserves de tir.

Schubarth, possible fan de Frankenstein, a commencé son abominable quête en expédiant des parties de la plus grande espèce de mouton au monde, Marco Polo argali (Ovis ammon polii), du Kirghizistan vers les États-Unis, ce qu’il a fait sans déclarer l’importation. Le mâle moyen de l’espèce peut peser plus de 300 livres, avec des cornes s’étendant sur plus de cinq pieds de long – ce n’est pas le genre de chose que l’on trouve dans un zoo pour enfants, en gros.

Les argali de Marco Polo sont également protégés au niveau international par la Convention sur le commerce international des espèces menacées, au niveau national par la loi américaine sur les espèces en voie de disparition, et sont interdits dans l’État du Montana pour protéger les moutons indigènes des maladies et de l’hybridation, écrit le ministère de la Justice.

Ignorant le risque de créer un monstre impie susceptible de détruire l’humanité, Schubarth a envoyé le hardware génétique de l’argalito de Marco Polo dans un laboratoire pour créer des embryons clonés. Schubarth a versé un dépôt de 4 200 $ pour le clonage en 2015 et a reçu 165 embryons clonés le 22 novembre 2016.

L’éleveur a ensuite implanté les embryons chez des brebis de son ranch, ce qui a donné un seul mâle génétiquement pur, Marco Polo argali, qu’il a nommé « Montana Mountain King » ou MMK.

Le sperme de MMK était utilisé pour féconder des brebis d’autres espèces, toutes interdites dans le Montana, dans l’espoir de créer des hybrides plus gros et plus précieux pour la chasse.

Pour vendre ces moutons génétiquement confus et les déplacer dans et hors de l’État, Schubarth a falsifié des certificats d’inspection vétérinaire. Le sperme MMK était vendu directement aux éleveurs de moutons d’autres États afin qu’ils puissent démarrer leurs propres fermes hybrides.

« En poursuivant ce projet, Schubarth a violé le droit international et la loi Lacey, qui protègent tous deux la viabilité et la santé des populations animales indigènes », a déclaré le procureur général adjoint Todd Kim, de la Division de l’environnement et des ressources naturelles (ENRD) du ministère de la Justice.

Pour chaque chef d’accusation, Schubarth encourt une peine maximale de cinq ans de prison, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et trois ans de liberté surveillée.

