Qu’est-ce que El Niño et pourquoi prévoit-on de la chaleur et des événements extrêmes au printemps : l’explication de l’expert

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a affirmé que le phénomène climatique El Niño continuera d’avoir un impact entre mars et mai, contribuant aux températures anormalement chaudes et au risque d’événements météorologiques extrêmes. Pour comprendre ce phénomène et ses risques, Netcost-security.fr a interviewé le climatologue du CNR, Massimiliano Pasqui.



Dans un récent communiqué de presse, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) a déclaré que le phénomène climatique El Niño en 2023-24, l’un des plus forts jamais enregistrés, s’affaiblit progressivement, mais continuera à avoir un impact significatif sur le climat mondial au printemps. Entre mars et mai, les experts prévoient des températures supérieures à la normale dans la plupart des régions du monde, ainsi qu’une augmentation du nombre et de la fréquence des événements extrêmes. Selon les données récemment publiées par Legambiente, en 2023, 378 événements météorologiques extrêmes ont été enregistrés en Italie, notamment des inondations, des tempêtes, des grêles, et plus encore. L’augmentation de ces phénomènes a été de 22% par rapport à 2022, année marquée par plusieurs tragédies d’inondations. Pour mieux comprendre cette situation et les risques pour l’Italie, Netcost-security.fr a interviewé le professeur Massimiliano Pasqui, climatologue au Conseil National de Recherches (CNR). Voici ce qu’il nous a dit.

Professeur Pasqui, le communiqué de l’Organisation Météorologique Mondiale souligne qu’en raison d’El Niño, des températures supérieures à la normale sont prévues entre mars et mai sur presque toutes les zones terrestres. Pouvez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s’agit ?

Lorsque nous parlons d’El Niño, nous faisons référence à un mécanisme climatique impliquant l’océan Pacifique et l’atmosphère. C’est un phénomène qui a des répercussions à l’échelle planétaire. Avec El Niño, nous faisons référence à la phase chaude du phénomène ENSO (El Niño-Oscillation Australe). Pendant cette phase, une anomalie de température positive étendue se produit sur l’océan Pacifique tropical, influençant la circulation atmosphérique et entraînant un déplacement des systèmes de pluie par rapport à la normale. C’est un phénomène qui se manifeste principalement pendant l’hiver et qui dure plusieurs mois. Cependant, chaque événement spécifique peut être différent en termes d’intensité et de durée. Ce sont là les caractéristiques principales du phénomène.

Pourquoi l’OMM a-t-elle annoncé maintenant que l’on prévoit un printemps plus chaud en raison d’El Niño ?

Nous sommes au courant du phénomène El Niño 2023-2024 depuis près d’un an. Les prévisions indiquaient déjà cette urgence. Donc, d’une certaine manière, ce n’est pas une nouvelle. De plus, nous sommes à la mi-mars et nous assistons déjà à la fin de cet événement. Quel est l’intérêt de cette communication de l’OMM ? Sa pertinence réside dans le fait que souvent, bien que pas toujours, au cours des années caractérisées par El Niño, l’effet se manifeste pendant toute la période. Cela se produit directement dans le Pacifique et indirectement dans d’autres parties du monde, mais avec un certain retard par rapport à l’événement lui-même. Parfois, il y a une corrélation entre les années avec El Niño et des températures annuelles plus élevées que la normale à l’échelle mondiale, tandis que pendant la phase La Niña, l’opposé d’El Niño, les températures sont plus fraîches. Le problème ici est la crise climatique.

Expliquez-nous.

En ce moment, les températures mondiales augmentent très rapidement. Les événements El Niño chauds et La Niña froids contribuent à intensifier ou à ralentir ce réchauffement. Nous avons eu des années avec des températures extrêmes, mais qui ont coïncidé avec une période caractérisée par La Niña, ce qui a en quelque sorte contribué à contenir le réchauffement. C’est une estimation qui doit être étayée par des preuves plus solides, mais 2023 a été une année record en termes de températures. Maintenant, nous sommes confrontés à une période où El Niño contribue à une augmentation des températures. Le point d’intérêt est la coïncidence de différents facteurs qui, malheureusement, contribuent à une augmentation supplémentaire des températures au printemps prochain.

Sur la base de cette situation, à quoi devons-nous nous attendre pour l’Italie entre mars et mai ?

Faisons une précision : tout ce que nous avons dit jusqu’à présent a une valeur globale, comme si nous regardions la Terre comme un seul point où existe une température moyenne. Ce dont nous avons parlé jusqu’à présent concerne un mécanisme très large, mais a un effet planétaire. Sur l’Italie, ou plutôt sur la Méditerranée dans laquelle nous sommes intégrés, les effets directs d’El Niño sont beaucoup plus faibles. Ce que nous voyons ne dépend pas seulement du Pacifique, mais de nombreux autres mécanismes. Il est clair que le Pacifique a un impact, mais pas comme nous le pensons généralement. Nous avons des répercussions, mais elles résultent de l’interaction de nombreux autres facteurs. Le point principal est qu’El Niño entre dans sa phase finale et se dirige vers une condition de neutralité climatique dans le Pacifique. Cependant, les prévisions saisonnières pour les prochains mois, basées sur les modèles numériques qui sont les meilleurs outils que nous avons pour prédire l’évolution du climat à l’échelle temporelle de plusieurs mois, indiquent une forte probabilité d’anomalies de température plus élevées que la normale dans la plupart des régions du monde, y compris la Méditerranée. Les anomalies pour l’Italie peuvent être consultées sur le site du CNR.

Mais nous ne pouvons pas réellement prédire quels seront les effets de ces anomalies saisonnières.

Non, ce n’est pas possible de le savoir. Lorsque nous faisons des prévisions saisonnières, nous ne prédisons pas en détail l’évolution du climat jour après jour. Nous essayons d’estimer quelle sera l’anomalie dans l’ensemble, donc pour toute la saison, de trois mois en trois mois. Ce type d’information a une capacité prévisionnelle plus importante. Si j’avais plus d’informations, nous pourrions faire des prévisions plus précises. Les prévisions pour les prochains mois indiquent une probabilité accrue d’anomalies positives de température dans la plupart du monde et en particulier en Méditerranée. Il y a deux indicateurs : d’une part, nous venons de dépasser la période où il y a un mécanisme qui tend à amplifier le réchauffement, d’autre part, nous voyons également les prévisions saisonnières qui confirment cette hypothèse d’une certaine manière. Le communiqué de presse de l’OMM souligne que nous avons eu des mois avec des températures record à l’échelle mondiale, jamais enregistrées auparavant au cours des 200 dernières années (également en Italie), et nous nous préparons à une période particulièrement chaude au printemps 2024, c’est-à-dire mars, avril et mai. Ces éléments alimentent davantage les inquiétudes quant à ce qui nous attend.

Ce qui préoccupe particulièrement les experts, c’est le fait que au cours des 12 derniers mois, le réchauffement moyen a été d’environ 1,5°C de plus par rapport à l’époque préindustrielle.

Ces mois où nous avons atteint des températures records à l’échelle mondiale ont été différents des autres. Ils ont une signification différente car nous nous approchons de la valeur seuil que nous avons définie dans l’Accord de Paris de 2015 : 1,5°C. Ce n’est pas seulement un nouveau record, même s’il est tragique, mais nous nous trouvons dans une situation où nous dépassons anticipativement une limite que nous ne devrions pas dépasser avant 2030. C’est une valeur qui ouvre un scénario de conséquences climatiques beaucoup plus importantes que celles que nous avons avec des anomalies inférieures. Cela augmente notre inquiétude. Chacun d’entre nous a une expérience directe de cette situation, peut-être de manière banale, comme un changement de saison inattendu ou une chute de neige en mars. Ce détail est important à souligner. Nous vivons anticipativement cette anticipation.

Dans le communiqué de l’OMM, il est également question d’une augmentation des événements extrêmes. Que risquons-nous dans les prochains mois ?

Nous entrons dans un domaine où il devient plus difficile de faire des prédictions spécifiques, pour diverses raisons. La première est que le lien entre l’augmentation des températures à l’échelle mondiale et les événements extrêmes a déjà été largement exploré. Nous pouvons résumer en disant que, avec l’augmentation de l’énergie disponible dans le système climatique, mesurable par exemple par l’augmentation de la température de surface des mers, même les événements individuels ont accès à une énergie potentielle supérieure. Cela signifie qu’une vague de chaleur peut être plus intense, durer plus longtemps, se produire avant ou après la saison estivale, et ainsi de suite. Il en va de même pour les événements de précipitations, par exemple, où nous pouvons avoir une plus grande quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère, qui peut être convertie en précipitations. C’est le concept simple, synthétique et direct. Cependant, cela ne nous dit pas ce qui va effectivement se passer, car les événements extrêmes sont également rares. Cette rareté rend plus difficile la prévision. Nous pouvons affirmer avec une certitude raisonnable que les trois prochains mois seront caractérisés par des anomalies de température supérieures à la normale en Méditerranée, mais nous ne pouvons pas prédire de manière aussi fiable les événements extrêmes qui se produiront dans cette région. Il est évident que quelque chose se produira. Les événements pourraient être plus intenses, mais comprendre exactement ce qui se passera dans les mois à venir est extraordinairement difficile et moins fiable.

En résumé, nous savons qu’il y a ces anomalies et qu’il existe une probabilité de risque pour les événements extrêmes, mais pour le moment, nous ne savons pas où, quand et comment ils se produiront.

Nous savons que ce mécanisme fonctionne. Lorsque j’ai plus d’énergie, non seulement les événements sont de classe différente, mais même les événements auxquels nous sommes habitués ont la possibilité de se manifester de manière plus extrême. Cependant, il devient très difficile de les prévoir. Un autre point clé du communiqué est qu’il demande une plus grande attention car la situation fournit des indications mais nous ne parvenons pas à les comprendre avec suffisamment de fiabilité. Une plus grande attention est donc demandée. L’objectif n’est pas de prédire spécifiquement les événements extrêmes à l’échelle saisonnière. Je sais que la prochaine saison pourrait être caractérisée par des événements extrêmes et donc je dois les surveiller. Cela implique également de fournir des prévisions météorologiques quotidiennes avec un avertissement subtil, car nous avons maintenant des températures plus élevées, plus d’énergie pour les systèmes de précipitations et plus d’énergie pour maintenir les vagues de chaleur. La situation peut sembler inhabituelle : chaud mais sans pluie, ou pluie abondante. C’est ce que nous avons vu en 2022.

Expliquez-nous.

Nous passons de longues périodes de sécheresse à des événements de précipitations extrêmes. Nous nous souvenons des inondations dans les Marches, en Émilie-Romagne. Même ces derniers jours, nous avons vu des zones des Alpes occidentales presque complètement submergées par la neige. En trois étapes, nous avons eu de fortes chutes de neige, qui, en raison des températures, ont entraîné un risque d’avalanches. La crise climatique se manifeste par l’aggravation de situations limites. L’objectif n’est pas de faire des prévisions météorologiques, mais de repérer les opportunités, des périodes avec des caractéristiques spécifiques qui doivent intégrer les informations que nous voyons jour après jour. Dans ce sens, le communiqué de l’OMM va dans cette direction. Il déclare que la situation doit être surveillée de près dans les mois à venir, en fournissant des mises à jour sur les conditions. L’avertissement concerne précisément l’augmentation de l’attention.

Étant donné que 2023 a été l’année la plus chaude de tous les temps, pouvons-nous nous attendre à un nouveau record en 2024 ?

Certains éléments sont là, mais à ce jour, en mars, ces éléments ne suffisent pas à déterminer le résultat. Certains éléments vont dans le sens opposé. Nous avons longuement discuté d’El Niño et de La Niña. Vers la fin de l’été, un retour de l’anomalie négative La Niña est prévu, ce qui pourrait avoir des effets différents. Nous pourrions avoir une année avec des anomalies positives, mais pas nécessairement un nouveau record. Cependant, il y a une tendance négative, même s’il n’y aura pas de nouveau record, nous n’attendons pas un renversement qui bouleverserait le monde. Donc, 2024 pourrait de nouveau être une année record, mais nous devons encore attendre.