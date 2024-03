Qu’est-ce que la congélation des ovules : comment ça fonctionne, quand est-ce recommandé et les risques du social freezing

La congélation des ovules, également connue sous le nom de cryoconservation des ovocytes ou de social freezing, est une technique de préservation des cellules œufs (gamètes) qui permet aux femmes qui souhaitent avoir un enfant de réaliser leur rêve de devenir mères, tout en étant contraintes de repousser la grossesse ou de risquer de perdre leur fertilité, par exemple en raison de la chimiothérapie pour traiter un cancer. En termes très simples, la technique implique l’extraction, la congélation et la conservation des ovocytes dans un état cryogénique, qui seront ultérieurement décongelés, fécondés avec le sperme du partenaire (ou d’un donneur anonyme) et transférés dans l’utérus sous forme d’embryons, avec l’espoir qu’ils puissent s’implanter et déclencher une grossesse. Récemment, le top model italien Bianca Balti, qui a eu recours au social freezing dans le passé, a annoncé sur Instagram qu’elle offrirait à sa fille Matilde (qui a aujourd’hui dix-sept ans) la possibilité de recourir à la même procédure lorsqu’elle aura vingt et un ans.

Comme l’a expliqué l’Institut Humanitas, la congélation des ovocytes a connu un véritable essor depuis l’introduction de la vitrification, une procédure qui réduit les ovocytes à un stade semblable au verre et qui réduit les dommages aux microstructures des ovocytes causés par les techniques de congélation précédentes. Selon le site spécialisé gravidanzaonline.it, le coût du social freezing est élevé en Italie, atteignant environ 3 000 – 4 000 euros, auxquels s’ajoutent les frais annuels de conservation des ovocytes, d’environ 100 – 200 euros. Cependant, les coûts varient en fonction du centre de procréation médicalement assistée auquel on fait appel. Théoriquement, les ovocytes congelés peuvent survivre indéfiniment sans se détériorer, comme l’explique l’Institut Bernabeu, mais la durée de conservation varie en fonction des législations des pays. Il n’y a pas de limite en Italie, alors que dans d’autres pays (comme le Royaume-Unis), le délai a récemment été porté de 10 ans à 55 ans. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la cryopréservation des ovocytes.

Qu’est-ce que le social freezing et comment ça fonctionne

Lorsqu’une femme décide de congeler ses ovocytes, elle est soumise à un traitement hormonal initial qui stimule les ovaires pour faire mûrir plus d’ovocytes. L’un des hormones utilisées est l’agoniste de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH). Selon l’Institut Bernabeu, qui pratique la congélation, le programme de stimulation dure de 8 à 10 jours et implique certaines échographies pour évaluer la réponse des ovaires afin d’optimiser éventuellement la thérapie hormonale. L’institut explique qu’il n’y a pas d’âge idéal pour se soumettre à la cryopréservation, mais il est recommandé de le faire avant l’âge de 35 ans, car en dessous de cet âge, il est possible d’obtenir plus d’ovocytes de bonne qualité (après 35 ans, les chances d’obtenir des ovocytes de bonne qualité diminuent). L’institut Humanitas explique que pour les femmes de moins de 35 ans, on procède généralement à la cryopréservation de 10 à 12 ovocytes, tandis que pour les femmes de plus de 35 ans, on en arrive à environ 20 pour « une chance raisonnable de grossesse ». Une fois que les ovocytes ont atteint la maturité souhaitée, la femme subit une petite intervention d’une durée de quinze minutes, sous une légère sédation, au cours de laquelle un prélèvement transvaginal est effectué. La procédure n’est pas douloureuse.

Comment la congélation des ovocytes est-elle réalisée

Une fois extraits, les ovocytes peuvent être soumis à différentes méthodes de refroidissement, dont la plus moderne, rapide et efficace est considérée comme la vitrification, comme l’indique l’étude « A critical appraisal of cryopreservation (slow cooling versus vitrification) of human oocytes and embryos ». Ivitalia explique qu’avec la vitrification, « aucun cristal de glace ne se forme, ce qui pourrait endommager l’ovocyte », et environ « 97 pour cent des ovocytes survivent au processus ». C’est beaucoup plus que les procédures traditionnelles. Une fois vitrifiés, les ovocytes sont traités avec des substances cryoprotectrices et plongés dans de l’azote liquide à une température d’environ -200°C. Une fois congelés, les ovocytes ne se détériorent pas avec le temps et peuvent donc être conservés aussi longtemps que souhaité. Cependant, il existe des limites d’âge pour leur fécondation et leur introduction en tant qu’embryons dans la fécondation médicalement assistée. En Espagne, l’un des pays vers lesquels de nombreuses femmes se tournent, cette limite est de 51 ans. Lorsqu’une femme ayant congelé ses ovocytes décide de tenter une grossesse, elle choisit avec son médecin la meilleure période de son cycle pour la procédure d’insertion/nidation. La fécondation peut se faire avec le sperme du partenaire ou d’un donneur anonyme de la banque de sperme. Dans de nombreux cas, on utilise une technique appelée « injection intracytoplasmique de spermatozoïde » (ICSI), dans laquelle un expert injecte directement un spermatozoïde dans un ovocyte pour augmenter les chances de fécondation. L’institut Bernabeu explique que les embryons qui ne sont pas transférés peuvent également être congelés et implantés ultérieurement.

Quand les femmes demandent le social freezing

Bien qu’il soit couramment admis que la cryopreservation des ovocytes est demandée pour des raisons d’études et de carrière, une étude menée par l’anthropologue Marcia Inhorn de l’Université de Yale a montré que la plupart des femmes se soumettent au traitement parce qu’au moment de la demande, elles n’ont pas de partenaire ou de relation stable. Dans l’enquête, 85% des femmes interrogées ont déclaré ne pas avoir de partenaire au moment de la demande de congélation. Une autre raison courante de la demande est la nécessité de préserver les ovocytes après un traitement médical tel que la chimiothérapie ou la radiothérapie, qui, étant très toxiques pour les ovocytes, peuvent les détruire complètement ou en laisser très peu en vie. Les raisons de demander la cryopréservation sont multiples et vont des facteurs sociaux aux conditions médicales. Dans certains cas, il peut également y avoir des motivations religieuses.

Les chances de grossesse

Dans une étude menée en Belgique et citée par l’Institut Humanitas, les femmes qui avaient subi le traitement avaient en moyenne 36 ans et sont revenues pour l’implantation vers l’âge de 42 ans. Le taux de réussite de la grossesse était de 33%. Plus l’âge auquel elles avaient réalisé la cryopréservation était avancé, plus les chances de grossesse étaient faibles. L’étude « Age-specific probability of live birth with oocyte cryopreservation: an individual patient data meta-analysis », menée sur plus de 2 000 femmes ayant subi le traitement, a révélé que les chances d’avoir un enfant étaient de 31,5% pour les femmes ayant congelé leurs ovocytes à 25 ans, de 25,9% à l’âge de 30 ans, de 19,3% à l’âge de 35 ans et de 14,8% à l’âge de 40 ans. Plusieurs études ont montré que les enfants nés par cette technique et ceux nés naturellement ont un niveau comparable de malformations congénitales (à la naissance). Il convient de rappeler que les ovocytes soumis à la congélation, comme l’indique l’Institut Bernabeu, ne se détériorent pas avec le temps et conservent « les mêmes caractéristiques qu’au moment de la vitrification », de sorte qu’ils peuvent rester congelés indéfiniment. Cela offre aux femmes une grande flexibilité pour planifier une grossesse même longtemps après le social freezing.

Les risques de la congélation des ovocytes

Les risques de la congélation des ovocytes sont principalement liés au traitement hormonal visant à favoriser la maturation des ovocytes et à la procédure d’extraction. Le principal risque (rare) est le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHSO), qui est généralement léger mais peut également être grave et nécessiter une hospitalisation. Il se manifeste généralement par des nausées, des ballonnements et des douleurs abdominales, mais peut également entraîner une diminution de la production d’urine, des vomissements, une déshydratation et rarement d’autres affections plus graves. L’Institut Humanitas explique que la stimulation ovarienne peut entraîner une légère rétention d’eau et un « léger inconfort au niveau des annexes ». Le prélèvement transvaginal peut quant à lui entraîner des saignements et des infections.

Les coûts du social freezing

Comme indiqué, les coûts du social freezing sont très élevés et variables en fonction du pays et du centre de procréation médicalement assistée choisis. En Italie, par exemple, il peut atteindre environ 4 000 euros, y compris les tests connexes (y compris la stimulation ovarienne). Les coûts annuels de conservation des ovocytes sont d’environ 100 à 200 euros, mais il est possible qu’avec l’augmentation des tarifs énergétiques, ceux des sociétés de cryopréservation aient également augmenté. En Italie, c’est mieux qu’ailleurs car, comme indiqué par gravidanzaonline.com, cela coûte 8 000 livres au Royaume-Unis et 20 000 dollars aux États-Unis. Il convient de rappeler que la procédure n’est pas couverte par le système de santé national (SSN) et qu’il n’est pas possible d’en bénéficier gratuitement, à moins d’être atteinte de maladies pouvant compromettre la fertilité, comme le cancer.

Où est-il possible de congeler des ovocytes en Italie

En Italie, de nombreux établissements publics et privés permettent de conserver les ovocytes par le biais du social freezing. Sur le Registre National des AMP financé par le ministère de la Santé, il est possible de consulter la liste de tous les établissements où l’on peut effectuer la procédure. Dans certaines régions, comme la Toscane et le Frioul Vénétie Julienne, il est possible de s’adresser à des établissements publics même sans avoir de maladie oncologique ou d’autres conditions mettant la fertilité en danger. Dans ces cas, il y a des frais à payer, mais ils sont inférieurs à ceux des cliniques privées.