Fonctionnalités Copilote de nouvelle génération pour Windows 11 teasées par Samsung

Microsoft’s Copilot est l’outil d’IA qui est là pour rivaliser avec Gemini de Google et ChatGPT de Open AI. Alors que Microsoft fait de son mieux pour rendre son outil d’IA plus accessible aux personnes utilisant différents appareils, il semble qu’ils soient également prêts à dévoiler la prochaine génération de Microsoft Copilot.

Beebom a découvert que la prochaine génération de Copilot de Microsoft avec de nouvelles fonctionnalités apparaît sur la page produit du Galaxy Book4 de Samsung.

Lorsque vous parcourez la page produit du Galaxy Book4 sur le site web de Samsung, des infographies intéressantes mettent en valeur les nouvelles choses que le Copilot de Microsoft peut faire. Gardez à l’esprit que le Galaxy Book4 de Samsung a été lancé fin février. Donc, pour rendre l’ordinateur portable plus attrayant pour les nouveaux acheteurs, montrer les nouvelles astuces de Copilot est la bonne démarche.

Alors que le Copilot amélioré pour Windows 11 arrive bientôt, vous pouvez vous attendre à ce que le Copilot apporte une intégration plus profonde et plus fluide sur vos smartphones Android et vos tablettes prises en charge. Vous pourrez bientôt envoyer et recevoir des messages depuis votre smartphone Android en utilisant Copilot. Copilot vous aidera également à résumer les messages texte que vous recevez, ce qui rendra plus facile de savoir de quoi parle le message au lieu de tout lire.

Avec de telles améliorations avec Copilot et les smartphones Android, vous pouvez vous attendre à ce que cela fonctionne de la même manière que l’application Phone Link. La prochaine génération de Copilot vous permettra de copier des liens à partir des messages reçus sur votre téléphone, ainsi que de vous donner la possibilité de programmer des rappels pour effectuer une tâche particulière ou pour lire un message particulier sur du texte.

On peut voir sur la page produit du Galaxy Book4 que ces nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA de Copilot devraient arriver dans la première moitié de 2024 pour la gamme Galaxy Book4. Désormais, nous savons s’il sera disponible pour la gamme Galaxy Book4 ou s’il sera lancé quelques mois plus tard pour d’autres PC sous Windows 11, c’est quelque chose que seul Microsoft détient les réponses.

Alors que ce n’est qu’un aperçu de ce que nous pouvons attendre de la prochaine génération de Microsoft Copilot, lors de l’événement Microsoft prévu pour le 21 mars, nous pouvons nous attendre à voir une nouvelle gamme d’ordinateurs portables Microsoft Surface ainsi que plus d’informations sur la prochaine génération de Copilot, quels appareils seront éligibles ou s’il sera exclusif à certains appareils et modèles.