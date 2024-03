Astéroïde Apophis, nouvelles estimations sur les risques de collision avec la Terre le vendredi 13 avril 2029

L’astéroïde Apophis a été considéré comme l’un des plus dangereux, en raison de ses passages très proches de la Terre dans les prochaines décennies. Heureusement, le risque a été écarté, mais deux scientifiques ont souhaité mener une étude plus approfondie sur les probabilités d’impact avec notre planète. Voici ce qu’ils ont découvert.

Parmi les astéroïdes qui ont le plus inquiété les scientifiques ces dernières années, il y a certainement Apophis 99942, un caillou spatial d’environ 340 mètres qui, selon plusieurs calculs préliminaires, avait une certaine probabilité de frapper la Terre en 2029, en 2036 ou en 2068. Heureusement, comme l’a indiqué la NASA, les calculs de ses trajectoires effectués grâce aux données recueillies lors de ses passages proches ont permis aux astronomes d’exclure totalement une possibilité d’impact pour au moins les 100 prochaines années.

Par exemple, le vendredi 13 avril 2029, l’astéroïde passera à environ 37 000 kilomètres de notre planète. Du point de vue astronomique, c’est négligeable, compte tenu du fait qu’il passera presque dix fois plus près que la distance moyenne qui nous sépare de la Lune (384 000 kilomètres), cependant, comme indiqué, tout risque a été complètement exclu pour nous. Un grand soupir de soulagement, étant donné que les données préliminaires indiquaient un passage beaucoup plus proche et une probabilité d’impact de 1 sur 37. Les risques pour les deux autres dates ont également été écartés.

Malgré le retrait d’Apophis 99942 de la Sentry Impact Risk Table, un tableau géré par le CNEOS qui surveille les rares astéroïdes dont les orbites sont si proches de la Terre qu’il est impossible d’exclure le risque de collision, les chercheurs canadiens Paul Wiegert et Ben Hyatt du Département de physique et d’astronomie de l’Université de l’Ontario occidentale ont décidé de ne rien laisser au hasard, compte tenu de la proximité des passages (bien que sûrs). En effet, si la roche spatiale n’a actuellement aucune chance de nous frapper en suivant ses trajectoires actuelles, que se passerait-il si elle était déviée par un autre petit corps céleste ? Étant donné qu’il passera si près de la Terre, il y a un risque qu’il puisse entrer en collision avec un autre astéroïde et être placé sur une trajectoire capable de le diriger droit vers notre planète ? Pour répondre à cette question, les deux scientifiques ont croisé les données des trajectoires d’Apophis 99942 avec celles de 1,3 million d’astéroïdes qui orbitent près de la Terre, à la recherche de ceux qui pourraient potentiellement le frapper. Les simulations ont été effectuées jusqu’en avril 2029.

Heureusement, les analyses n’ont pas révélé de corps célestes capables de heurter Apophis et de dévier sa trajectoire vers nous, mais les deux scientifiques ont fait quelques découvertes très intéressantes. Par exemple, ils ont déterminé que la roche spatiale croisera l’astéroïde 4544 Xanthus (de 1 300 mètres de diamètre) en décembre 2026, avec une distance minimale d’intersection orbitale de moins de 10 000 kilomètres. Xanthus passerait à peine quatre heures après Apophis au même endroit. Bien que les chercheurs excluent la possibilité d’une collision entre les deux et donc de potentielles déviations dangereuses, on ne peut pas exclure que les matériaux libérés par le plus gros corps céleste puissent quand même induire un certain effet sur la trajectoire d’Apophis. D’autres rencontres plus rapprochées ont également été détectées et méritent une surveillance attentive. Comme nous le savons grâce à la mission DART, l’impact cinétique d’un petit objet à très grande vitesse est capable de dévier sensiblement l’orbite d’un astéroïde.

Apophis 99942 a été découvert le 19 juin 2004 par Roy A. Tucker, David James Tholen et Fabrizio Bernardi à l’observatoire national de Kitt Peak en Arizona (États-Unis). Depuis lors, il est apparu à plusieurs reprises dans les médias internationaux en raison des risques qu’il représentait. Avec un diamètre d’environ 340 mètres, il ne serait pas capable de provoquer un événement d’extinction de masse comme dans le cas de Chicxulub, un astéroïde d’environ 19 kilomètres de diamètre qui a provoqué l’extinction des dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années à la fin du Crétacé, mais il provoquerait des dommages catastrophiques à l’échelle régionale. Il suffit de savoir qu’une roche spatiale de 100 mètres effacerait une métropole comme New York, tuant instantanément 6 millions de personnes. À ce jour, il n’y a pas d’énormes astéroïdes en route de collision avec la Terre, mais comme le disent les scientifiques, ce n’est pas une question de si, mais de quand. Les détails de la recherche « Encounter circumstances of asteroid 99942 Apophis with the catalogue of known asteroids » ont été téléchargés dans la base de données en ligne ArXiv.