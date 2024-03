10 Nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour Pixel de mars 2024 pour les appareils Pixel

Un des avantages de posséder un appareil Google Pixel est que vous bénéficiez de mises à jour régulières des fonctionnalités spéciales. Google vient de publier la mise à jour Feature Drop de mars 2024. Cette mise à jour apporte des fonctionnalités intéressantes pour les smartphones Pixel, la montre Pixel et la famille générale des appareils Pixel. Si vous êtes propriétaire d’un produit Google Pixel, vous êtes au bon endroit pour obtenir toutes les informations sur la mise à jour Feature Drop de mars.

Nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de mars 2024 pour les téléphones Pixel

La gamme de smartphones Pixel de Google est l’un des dispositifs les plus importants de la famille Pixel. Et, pour maintenir l’engagement des utilisateurs envers leurs smartphones Pixel, Google a introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les smartphones. Voyons ce qui est nouveau pour les téléphones Pixel.

Amélioration du filtrage des appels

Un avantage de la possession du Google Pixel est la fonctionnalité de filtrage des appels. Désormais, lorsque l’appelant vous appelle et reste simplement silencieux, vous pouvez demander à l’Assistant Google de demander à l’appelant de vous parler. C’est un bon moyen de savoir si quelqu’un attend simplement que vous répondiez à votre appel et de perdre votre temps. De plus, si vous ne pouvez pas répondre à l’appel téléphonique, l’Assistant Google informera votre interlocuteur qu’il devra attendre un peu avant de pouvoir vous joindre.

Appareils pris en charge

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 7a, 7 et 7 Pro

Pixel 8 et 8 Pro

Pixel Fold

Téléversement sur Instagram en HDR 10 bits et en Ultra HDR

Vos appareils Google Pixel 7 et plus récents peuvent prendre des photos et des vidéos de haute qualité en HDR. Il n’est pas amusant de prendre des photos et des vidéos d’une telle qualité HDR élevée si votre plateforme sociale favorite ne la prend pas en charge. Vous pouvez désormais téléverser des vidéos HDR 10 bits de haute qualité sous forme de Instagram Reels et de belles photos de qualité HDR sur votre flux Instagram. Vous prévoyez de démarrer votre page de photographie sur Pixel sur Instagram ? C’est le moment de le faire.

Appareils pris en charge

Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 8 et 8 Pro

Pixel Fold

Recherche par cercle – désormais sur les Pixels !

Oui, le moyen formidable et plus rapide de rechercher des choses sur Internet est maintenant disponible sur la gamme de smartphones Pixel. Google a annoncé la fonctionnalité de recherche par cercle avec la gamme S24 en janvier. Eh bien, vous pouvez maintenant en profiter sur vos appareils Google Pixel et probablement désinstaller l’application Google Lens.

Appareils pris en charge

Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 8 et 8 Pro

La première génération de la montre Pixel devient plus intelligente

Google a annoncé son entrée dans le monde des montres intelligentes avec la montre Pixel 1 en 2022. Enfin, Google a décidé que la montre Pixel 1 devait bénéficier de nouvelles fonctionnalités intéressantes et l’a enfin fait avec la mise à jour Feature Drop de mars 2024 pour la montre Pixel. Si vous possédez la montre Pixel 2, vous constaterez maintenant que ses fonctionnalités avancées sont déployées sur la montre Pixel 1. Voyons ce qui est prévu pour la montre Pixel 1.

Suivi des entraînements avec des fonctionnalités utiles

L’entraînement à la cadence est l’une des nouvelles fonctionnalités qui arrive sur la montre Pixel 1. Avec l’entraînement à la cadence, vous pouvez définir des objectifs cibles et voir également à quelle distance vous êtes de votre objectif. Si vous vous écartez de votre cadence cible, vous recevrez des avertissements par le biais des retours haptiques sur votre montre Pixel 1 et également des alertes vocales si vous associez vos écouteurs Pixel Buds Pro à votre montre Pixel 1.

Suivez facilement votre rythme cardiaque avec la fonctionnalité de suivi de la zone de fréquence cardiaque. Avec votre montre Pixel 1, vous pouvez désormais suivre votre rythme cardiaque au repos, ainsi que votre rythme cardiaque lors de différentes activités et exercices liés à la condition physique. Vous recevrez des alertes haptiques lorsque vous passez d’une zone de fréquence cardiaque à une autre.

Google propose également le suivi automatique du démarrage et de l’arrêt des séances d’entraînement pour la montre Pixel 1. En fonction de l’activité que vous pratiquez, votre montre Pixel commencera ou arrêtera le suivi. Cette fonction automatique fonctionne pour des activités telles que la course à pied, la marche, l’elliptique, le spinning, le vélo en extérieur, le tapis de course et l’aviron.

Respirez et détendez-vous

Votre montre Pixel 1 vous rappellera maintenant de prendre un moment pour vous asseoir, vous détendre et garder votre esprit calme. Avec les nouvelles exercices de respiration de votre montre Pixel 1 alimentées par l’application Fitbit Relax, vous pouvez suivre le temps passé à effectuer ces exercices de respiration.

Itinéraires de transport en commun, désormais à votre poignet !

La montre Pixel 1 vous permettra désormais de rechercher des itinéraires vers la station ou l’arrêt de bus le plus proche. De plus, si vous possédez une montre Pixel 1 avec LTE, vous pouvez simplement lancer vos trajets directement depuis la montre elle-même. Peu importe les options de transport en commun que vous choisissez, vous pourrez voir les départs en temps réel directement sur votre poignet.

Nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Pixel

Alors que les anciens appareils Pixel sont toujours pris en charge par Google, il est logique de publier de nouvelles fonctionnalités pour ces appareils. 4 nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour les appareils Pixel. Découvrez-les ci-dessous.

Partage de l’écran de l’application

Le partage traditionnel de l’écran nécessiterait de partager l’ensemble de l’écran de votre appareil. Ce n’est pas quelque chose que tout le monde aime faire. Ainsi, avec la mise à jour Feature Drop de mars, vous pouvez désormais simplement partager l’écran de l’application que vous souhaitez. Que vous partagiez l’écran de votre application, l’enregistriez, le présentiez lors d’un appel vidéo ou que vous le diffusiez simplement, vous n’avez pas à vous soucier de partager d’autres écrans ou informations avec l’autre personne.

Pixel Tablet

Pixel 5a 5g

Pixel 6a, 6 and 6 Pro

Pixel 7a, 7 and 7 Pro

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel Fold

Associez rapidement vos appareils Bluetooth

Les appareils Bluetooth compatibles avec la fonctionnalité de jumelage rapide peuvent désormais être associés à votre appareil Pixel. Avec le jumelage rapide, vous recevrez une fenêtre contextuelle de tout appareil Bluetooth à proximité auquel vous pouvez vous connecter ou vous associer en un seul clic.

Appareils pris en charge

Pixel Tablet

Pixel 5a 5g

Pixel 6a, 6 and 6 Pro

Pixel 7a, 7 and 7 Pro

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel Fold

Facilitez les commentaires dans Google Docs

Google Docs vous permet d’ajouter facilement des annotations en utilisant votre écriture manuscrite, que ce soit avec votre doigt ou votre stylet. Avec ce nouvel élément d’écriture, vous pouvez choisir parmi différentes couleurs de stylo et options de surligneur qui peuvent être utilisées pour marquer et mettre en évidence des textes importants pour les modifications ou même pour marquer des éléments importants.

Appareils pris en charge

Pixel Tablet

Pixel 5a 5g

Pixel 6a, 6 and 6 Pro

Pixel 7a, 7 and 7 Pro

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel Fold

Plus d’espace d’écran sur votre tablette Pixel

Une barre d’outils plus petite et simplifiée est maintenant disponible pour votre tablette Google Pixel. La barre d’outils s’active lorsque vous avez activé l’entrée vocale sur votre tablette Pixel. Le clavier Google se réduira dans une petite barre d’outils et vous aurez un ensemble d’options sur lesquelles vous pourrez appuyer et accéder.

Voilà toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur la gamme d’appareils Pixel grâce à la mise à jour Feature Drop de mars. Si vous aimez ces fonctionnalités et que votre appareil Pixel les prend en charge, n’hésitez pas à vérifier les mises à jour sur votre appareil Pixel respectif. De plus, n’hésitez pas à partager laquelle de ces nouvelles fonctionnalités vous semble la meilleure sur nos réseaux sociaux.

Source