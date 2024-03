Qui était Margherita Hack et quelles sont les découvertes de l’astrophysique du film « Margherita delle stelle »

Margherita Hack a été l’un des scientifiques et intellectuels les plus importants du XXe siècle. Aussi appelée la « dame des étoiles » pour les découvertes fondamentales réalisées dans le domaine de l’astrophysique, la scientifique florentine a également été la première femme à diriger un observatoire astronomique. La Rai a voulu lui rendre hommage avec le film « Margherita dalle stelle », dans lequel l’actrice Cristiana Capotondi incarne son rôle.

Margherita Hack, également connue sous le nom de « dame des étoiles », a été l’une des mentes les plus brillantes du XXe siècle. Astronome, physicienne et vulgarisatrice scientifique, elle s’est imposée dans la communauté scientifique internationale grâce à ses travaux de recherche, notamment dans le domaine de l’astrophysique et de l’étude des étoiles. La vie de Margherita Hack a marqué un tournant pour l’avenir des femmes dans la recherche scientifique, devenant en 1964 la première femme à diriger l’observatoire astronomique de Trieste.

L’étude des étoiles a été au cœur de toute sa vie de scientifique : ses recherches ont apporté une contribution décisive à la classification spectrale de nombreuses catégories d’étoiles. Hack a également eu une longue carrière d’enseignante universitaire : en plus d’enseigner au département d’astronomie de l’Université de Trieste, dont elle est devenue la première femme à être directrice, elle a donné des cours d’astrophysique et de radioastronomie à l’Institut de physique de l’Université de Milan et a collaboré avec de nombreuses et prestigieuses universités étrangères. Parmi les rôles les plus importants qu’elle a occupés, elle a été membre de l’Académie nationale des Lyncéens et des groupes de travail de l’ESA et de la NASA. Margherita Hack a également été la première scientifique italienne à laquelle une statue a été dédiée, installée en juin 2022 dans l’espace vert de largo Richini, près de l’Université d’État de Milan.

Le 5 mars, le film « Margherita delle stelle » sera diffusé sur Rai 1 à 21h30 : réalisé par Giulio Base, avec Cristiana Capotondi dans le rôle de Margherita Hack, le téléfilm raconte la vie de la scientifique florentine, de son enfance à sa retraite, en relatant son parcours en tant que scientifique et en tant que femme.

Qui était Margherita Hack : la carrière de l’astrophysicienne et militante florentine

Margherita Hack est née à Florence le 12 juin 1922. Dans le nom de la rue où la scientifique est née, son destin était déjà écrit : « Vous n’y croirez pas, mais le hasard a voulu que la rue où je suis née s’appelle via Centostelle (la rue des cent étoiles) », a raconté l’astrophysicienne à plusieurs reprises. Élevée dans une famille qui lui a toujours enseigné les valeurs de la justice et de la liberté, après ses premières études, elle obtient son diplôme du lycée classique, pour ensuite s’inscrire, malgré sa formation humaniste, à la faculté de physique de Florence, où elle obtient son diplôme en 1945, devenant l’une des premières femmes italiennes à occuper ce poste.

Après son doctorat à l’Université de Rome, Hack a soif de connaissances et est prête à quitter l’Italie pour la satisfaire : elle passe ainsi plusieurs années à étudier et à collaborer avec différentes universités et instituts de recherche renommés à l’étranger, notamment l’observatoire du Harvard College aux États-Unis.

En plus de son engagement dans la science, Hack n’a jamais caché ses idées politiques, au contraire, elle s’est distinguée par son engagement en tant qu’activiste pour la reconnaissance des droits civils des couples homosexuels. Une autre curiosité à son sujet concerne son grand amour pour les animaux : Margherita Hack a grandi dans une famille végétarienne et n’a jamais mangé de viande de toute sa vie.

Athée convaincue, elle a élaboré au fil des années sa vision unique de l’origine des hommes : « Nous avons tous une origine commune, nous sommes tous les enfants de l’évolution de l’Univers, de l’évolution des étoiles, et nous sommes donc tous vraiment frères » ; c’est ainsi que Hack expliquait sa définition des hommes comme « enfants des étoiles ».

Pendant ses années à l’observatoire de Trieste, Hack a également été une vulgarisatrice scientifique enthousiaste, à travers des publications pour le grand public, des conférences, des participations à la télévision.

Les découvertes de Margherita Hack : des Céphéides à l’exploration de l’univers

Dès sa thèse de doctorat en astrophysique, où elle s’est intéressée aux étoiles Céphéides – un groupe d’étoiles variables ainsi nommées car elles changent leur luminosité en seulement 50 jours -, Margherita Hack a apporté une contribution fondamentale au domaine de l’astrophysique et de la cosmologie : en plus de l’étude des étoiles, Hack s’est consacrée à l’exploration de l’univers grâce aux rayons ultraviolets. L’un des résultats les plus importants dans ce domaine a été l’observation et donc l’étude en 1961 de l’étoile Epsilon Aurigae, une supergéante d’une magnitude de 3, située à 6500 années-lumière et deux cent mille fois plus lumineuse que le Soleil.

En plus de l’observation des étoiles, la scientifique florentine est également créditée de nombreuses autres découvertes scientifiques, concernant certains groupes d’étoiles tels que les pulsars ou les quasars. Un autre sujet qu’elle a défendu au fil des ans en tant que vulgarisatrice scientifique a été la lutte pour la reprise de la recherche sur l’énergie nucléaire en Italie, bien qu’elle se soit toujours prononcée contre la construction de centrales nucléaires dans le pays.

Pourquoi Margherita Hack n’a-t-elle pas remporté le Nobel ?

Bien que parmi les Italiens, il soit assez répandu de croire à tort que Margherita Hack a remporté le Prix Nobel de physique, la scientifique florentine n’a jamais reçu cette prestigieuse distinction. En réalité, il n’y a pas d’explication officielle sur pourquoi Margherita Hack n’a pas obtenu le Nobel, mais beaucoup soutiennent que la raison doit être recherchée dans sa nature de scientifique engagée sur des sujets parfois dérangeants, surtout pour l’époque, tels que les droits des couples homosexuels ou l’euthanasie.