Tu ne devrais pas laisser ton enfant utiliser des casques et des écouteurs : quels sont les risques pour la santé auditive

Une étude de l’Université du Michigan a montré comment l’utilisation d’appareils audio chez les enfants de moins de 12 ans peut les exposer à différents risques pour leur santé : des troubles du sommeil à la perte de l’ouïe. Les conseils des pédiatres pour protéger la santé des plus petits.

Il est inutile de le nier, l’un des premiers objets avec lesquels les enfants d’aujourd’hui entrent en contact plus facilement sont les smartphones et autres dispositifs électroniques. Ces derniers temps cependant, la prise de conscience croissante des risques pour leur santé pousse les parents à décourager cette habitude. Actuellement, il y a une raison supplémentaire d’éloigner les enfants des smartphones et des tablettes : leur santé auditive.

Une étude de l’Université du Michigan et de l’hôpital pédiatrique C.S. Mott Children’s Hospital met en garde contre les risques de l’utilisation d’écouteurs et de casques chez les enfants de moins de 12 ans. Bien que les risques de leur utilisation prolongée chez les adolescents soient déjà connus depuis longtemps, les effets sur les plus petits n’avaient pas encore été étudiés.

Une habitude très répandue

D’après une étude nationale, il est apparu que la moitié des parents d’enfants de moins de 8 ans confirment que leurs enfants utilisent des dispositifs audio, des pourcentages qui augmentent à deux parents sur trois pour les enfants de 8 à 12 ans. Selon le communiqué, la moitié des enfants les utilisent pendant environ une heure par jour, un temps d’utilisation qui atteint deux heures par jour pour les enfants d’un parent sur six.

Pour environ la moitié des parents, l’utilisation de casques et de dispositifs audio sert à divertir les enfants et les garder occupés. Cependant, jusqu’à présent, les bruits considérés comme dangereux pour l’ouïe des enfants étaient les bruits brusques et excessivement forts, tels que ceux d’une explosion ou d’un concert. En revanche, il existe de plus en plus de preuves que d’autres types de bruits pourraient compromettre le développement auditif correct des enfants.

Quels sont les risques pour les enfants

Non seulement les bruits intenses, mais également une exposition prolongée à des sons et de la musique à volume élevé peut représenter un facteur de risque pour la santé auditive. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’avait déjà souligné pour tous les jeunes de 12 à 35 ans, parlant d’une situation à risque concernant environ un milliard de personnes dans le monde.

Les études réalisées jusqu’à présent ont donc examiné les effets de l’utilisation de casques et d’écouteurs chez les adolescents de plus de 12 ans, car c’est à cet âge que les jeunes commencent à les utiliser. Aujourd’hui, nous savons que cette habitude pourrait être encore plus risquée chez les jeunes enfants, car leur système auditif est encore en développement. De plus, les auteurs de la recherche expliquent que les risques pour eux sont plus élevés que ceux auxquels les adultes sont exposés car leurs canaux auditifs sont plus petits, ce qui intensifie les niveaux sonores perçus.

L’utilisation de casques et autres dispositifs audio peut causer des dommages immédiats chez les enfants tels que des troubles du sommeil, des difficultés d’apprentissage scolaire et même des problèmes de langage, de gestion du stress et de régulation de la pression artérielle. Cependant, l’exposition prolongée à des sons à volume élevé peut également endommager physiquement le système auditif : « Les minuscules cellules ciliées à l’intérieur de l’oreille interne – expliquent les chercheurs – captent les ondes sonores pour aider l’audition. Lorsque celles-ci sont endommagées ou meurent, la perte de l’ouïe est irréversible ». C’est pourquoi les conséquences possibles à long terme de l’utilisation de casques chez les enfants de moins de 12 ans sont particulièrement préoccupantes : cela va de la possibilité de développer des acouphènes à des effets plus graves.

Les conseils des pédiatres pour protéger les plus petits

En plus de réduire autant que possible la quantité de temps pendant laquelle les enfants utilisent des casques, les pédiatres recommandent certaines mesures pour réduire les risques pour la santé des enfants. Le plus important d’entre eux est de réduire le volume d’utilisation des casques. Une façon de savoir s’il est trop élevé est de vérifier si l’enfant qui les utilise ne peut pas vous entendre lorsque vous êtes à une courte distance.

Évidemment, une autre indication est de faire attention aux premiers signes de dommages au système auditif. Par exemple, si votre enfant semble ne pas vous entendre, ou s’il vous demande souvent de lui répéter ce que vous venez de dire, la première chose à faire est de le conduire chez le pédiatre ou chez l’oto-rhino-laryngologiste. Mais parmi les premiers signes de perte de l’ouïe, il peut aussi y avoir d’autres comportements moins faciles à décrypter. Parmi ceux-ci figurent parler fort aux personnes proches, un manque de réaction aux bruits forts, un retard dans les réponses ou une gêne pour les bruits perçus comme stridents même lorsqu’ils ne le sont pas.