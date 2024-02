Pourquoi les espoirs de trouver une vie extraterrestre sur Titan (et peut-être dans le système solaire) se sont effondrés

Titano, la plus grande lune de Saturne, est considérée comme l’un des endroits les plus intéressants pour rechercher une vie extraterrestre grâce à son vaste océan souterrain. Selon une nouvelle étude, cependant, il y a de fortes chances que la lune soit stérile, inhabitée. Voici pourquoi et pourquoi d’autres lunes prometteuses du système solaire sont également en danger.

Illustration de la surface de Titano. Crédit : Steven Hobbs

Les chances de découvrir une vie extraterrestre sur Titano – et peut-être dans le reste du système solaire – ont considérablement diminué après la publication d’une nouvelle étude. C’est un coup dur pour les espoirs des astrobiologistes, compte tenu du fait que la gigantesque lune de Saturne – la plus grande du « Seigneur des Anneaux » – était considérée (ou du moins l’était) comme l’un des endroits les plus intéressants pour rechercher d’éventuelles formes de vie extraterrestre. La raison réside dans son énorme océan d’eau liquide, enfoui sous une gigantesque couche de glace d’une épaisseur pouvant atteindre 170 kilomètres. Étant donné que la surface de Titano est extrêmement riche en composés organiques, les scientifiques pensaient depuis longtemps que la lune avait tous les ingrédients nécessaires (principalement de l’eau et du carbone) pour faire émerger la vie. Cependant, la nouvelle étude a mis en évidence un obstacle significatif aux chances que ces éléments puissent se rencontrer pour donner naissance à une biosphère, brisant ainsi le rêve d’organismes extraterrestres. Cette limitation pourrait également affecter les autres lunes de notre système avec des océans souterrains. Voici ce qui a été découvert.

Un groupe de recherche international dirigé par des scientifiques canadiens de l’Université de l’Ontario Occidental, en collaboration étroite avec des collègues du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, du département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de l’Arizona, de l’École d’ingénierie de Bilbao – Université du Pays Basque/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) et d’autres instituts, a déterminé que les chances de trouver une vie extraterrestre sur Titano (et peut-être ailleurs dans le système solaire) sont minces. Les chercheurs, coordonnés par la professeure Catherine Neish, enseignante en astrobiologie au département des sciences de la Terre de l’université canadienne, ont tiré leurs conclusions après avoir mené différentes simulations pour calculer la quantité de matière organique présente à la surface de Titano pouvant être transportée dans son gigantesque océan souterrain, dont le volume est 12 fois supérieur à celui de tous les océans de la Terre. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés à la glycine, le plus simple des acides aminés, essentiel à la synthèse des protéines.

Les scientifiques ont calculé le taux de transfert de la surface de la lune vers l’océan à travers les cratères d’impact générés par la collision de comètes riches en eau. En termes simples, ils ont envisagé la formation de dépôts de fusion d’eau (dense et riche en composés organiques) à l’intérieur de ces cratères, à partir desquels la solution peut s’écouler vers le cœur de Titano – et son océan – en s’enfonçant dans la croûte de glace moins dense. En se basant sur les taux d’impact à la surface de la lune, Neish et ses collègues ont estimé combien de comètes frappaient Titano chaque année et, par conséquent, combien d’eau riche en molécules organiques pouvait finir dans l’océan souterrain. Eh bien, il a été déterminé qu’environ 7 500 kilogrammes de glycine, soit environ la masse d’un éléphant africain mâle, pouvaient tomber chaque année dans l’immense océan de la lune. Étant donné les immenses dimensions de l’océan souterrain, il s’agit d’une quantité négligeable qui n’est pas capable de soutenir la vie, selon les auteurs de l’étude.

« Un éléphant par an de glycine dans un océan 12 fois plus volumineux que les océans terrestres n’est pas suffisant pour soutenir la vie. Dans le passé, les personnes considéraient souvent que l’eau était égale à la vie, mais ils négligeaient le fait que la vie a besoin d’autres éléments, en particulier du carbone », a déclaré la professeure Neish dans un communiqué de presse. Le même raisonnement pourrait s’appliquer à d’autres lunes avec des océans souterrains, comme Europe et Encelade, réduisant ainsi les chances de trouver une vie extraterrestre dans le système solaire. « Malheureusement, nous devrons maintenant être un peu moins optimistes lorsque nous cherchons des formes de vie extraterrestre à l’intérieur de notre système solaire », a conclu la scientifique. Il est bien entendu possible que les molécules organiques puissent atteindre l’eau depuis l’intérieur de la planète et non depuis la surface, mais il ne s’agit que d’hypothèses. Des missions futures telles que Dragonfly, destinées à atteindre Titano, seront précieuses pour étayer ou non ces théories. Les détails de l’étude « Organic Input to Titan’s Subsurface Ocean Through Impact Cratering » ont été publiés dans la revue scientifique Astrobiology.