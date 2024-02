Des chercheurs australiens ont démontré en laboratoire qu’un médicament oral expérimental (appelé CDDD11-8) est capable de tuer sélectivement les cellules du cancer du sein triple négatif, la forme la plus agressive du carcinome mammaire. La molécule détruit les cellules cancéreuses même chez les souris malades et dans les organoïdes cultivés à partir de biopsies de patients atteints de cette maladie, en préservant les cellules saines. Des espoirs pour une possible thérapie innovante.

Les cellules du cancer du sein avant et après le traitement. Crédit : Université d’Adélaïde

Lors d’essais en laboratoire, les scientifiques ont démontré qu’un nouveau médicament oral expérimental est capable de tuer les cellules du cancer du sein triple négatif, tout en préservant les cellules saines. De plus, il est capable de cibler les métastases, les cellules cancéreuses qui se propagent depuis la tumeur initiale vers d’autres organes et tissus, principal facteur de passage des néoplasmes malins. Le cancer du sein triple négatif (TNBC) est considéré comme l’un des plus agressifs et à ce jour, il n’existe aucun traitement spécifique. La raison en est qu’il ne présente pas les récepteurs des autres carcinomes mammaires ciblés par la chimiothérapie et l’immunothérapie.

Les tumeurs mammaires sont classées et traitées en fonction de leur positivité aux récepteurs hormonaux (œstrogènes et progestérone) et à la protéine HER2, un récepteur pour le facteur de croissance épidermique. Le triple négatif, comme son nom l’indique, ne les présente pas et est donc très difficile à combattre. De plus, il touche principalement les jeunes femmes et présente les taux de récidive et de mortalité les plus élevés dans les cinq ans suivant le diagnostic. En somme, il s’agit d’une des formes de cancer les plus mortelles et la découverte d’une molécule très efficace (dans les tests précliniques, nous soulignons) suscite de nouveaux espoirs pour parvenir à une thérapie sur mesure. Cependant, il faudra encore des années avant qu’elle puisse être disponible, si elle se révèle réellement sûre et efficace comme le suggèrent les tests.

Un groupe de recherche international dirigé par des scientifiques de la School of Medicine Adelaide de l’Université d’Adélaïde a déterminé l’efficacité du nouveau médicament oral contre les cellules du cancer du sein triple négatif. Ils ont collaboré étroitement avec leurs collègues du Département de découverte et de développement des médicaments de l’Université du sud de l’Australie et du Département de chirurgie et du cancer de l’Imperial College de Londres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Theresa E. Hickey des Laboratoires de recherche sur le cancer « Dame Roma Mitchell » de l’université australienne, ont décidé de tester un médicament expérimental appelé CDDD11-8 pour leurs expériences. Il avait été développé en 2022 par le professeur Shudong Wang (co-auteur de la nouvelle étude) pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang contre lequel s’est battu Sinisa Mihajlovic.

Cette néoplasie agressive se propage en exploitant une protéine que les experts appellent la cycline-dépendante kinase 9 (CDK9) : le médicament CDDD11-8 l’inhibe de manière sélective. Étant donné que les experts estiment que les tumeurs agressives fortement dépendantes de la transcription (un processus de copie impliquant l’ARN), telles que le cancer du sein triple négatif, peuvent être combattues en ciblant précisément la voie CDK9, l’équipe de la professeure Hickey a décidé de le tester en laboratoire dans diverses expériences. Les résultats obtenus, comme indiqué, ont été extrêmement prometteurs.

En effet, le médicament CDDD11-8, lorsqu’il a été administré à des cultures de cellules cancéreuses du sein, a été capable de bloquer rapidement leur croissance et de les tuer, réduisant ainsi considérablement leur nombre, comme le montre l’image en tête de l’article. « Il a entraîné l’arrêt du cycle mobile et a augmenté l’apoptose (le soi-disant suicide mobile NDR) des lignées mobiles », expliquent les scientifiques dans le résumé de l’étude. Le médicament a également été testé sur des modèles murins (souris) avec un cancer du sein transplanté et sur des organoïdes humains générés à partir de cellules prélevées sur des biopsies de patients atteints de cette néoplasie agressive. Dans les deux cas, les masses tumorales ont diminué et surtout, aucun effet toxique n’a été observé sur les cellules saines. Cela s’explique par le fait que, selon les experts, les cellules tumorales dépendent beaucoup plus de la voie CDK9 ciblée. Le médicament a également été capable d’attaquer efficacement trois organoïdes dérivés de lésions métastatiques du cancer du sein.

« Notre étude préclinique montre que le médicament a été capable d’arrêter la multiplication des cellules tumorales, mais n’a pas affecté les cellules normales du tissu mammaire prélevé chez les patients. C’est encore au stade préliminaire, mais sur la base de ces premières preuves, nous pensons que l’inhibition de cette protéine pourrait conduire à un traitement du cancer du sein triple négatif et que ce nouveau médicament devrait être davantage développé », a déclaré le professeur Hickey dans un communiqué de presse. L’espoir est que les bases d’un nouveau traitement innovant contre le cancer du sein triple négatif aient réellement été jetées. Mais comme mentionné, il faudra des années pour parvenir à ce résultat potentiel. Les détails de la recherche « Selective inhibition of CDK9 in triple negative breast cancer » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Oncogene du circuit Nature.