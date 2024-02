Microsoft apporte une proposition unique à son store d’applications pour gérer Windows 11

Parallèlement à Windows 11, Microsoft développe quelques applications dédiées à sa gestion et à son utilisation. Ceux-ci sont adaptés pour offrir le maximum à l’utilisateur et optimiser le système d’exploitation. Le dernier d’entre eux vient d’arriver sur l’App Store de Microsoft et pourra bientôt être utilisé par tout le monde.

Microsoft PC Manager protège votre PC de manière silencieuse et fiable. Il s’agit d’un outil de sécurité de bureau officiellement lancé maintenant et placé dans la boutique d’applications du géant du logiciel pour aider les utilisateurs à gérer Windows 11.

Il intègre le moteur antivirus de Windows 11, créant ainsi un système de protection informatique complet. Il suit les concepts fondamentaux de Microsoft : simplicité, fluidité, presque natif, efficace, sûr et pur, sans perturbations.

Basé sur les problèmes des utilisateurs, il fournit une proposition complète de dépannage informatique, résolvant des problèmes tels que la falsification malveillante du système, l’espace informatique insuffisant, le décalage du système et les fenêtres contextuelles excessives, créant ainsi une expérience système Windows native pour les utilisateurs.

Les fonctionnalités les plus importantes de Microsoft PC Manager sont les suivantes :

PC Boost : nettoyez le système et libérez de l’espace. Augmentez les performances de votre PC.

Gestion du stockage : nettoyage général du PC et gestion des fichiers volumineux.

Analyse antivirus : à l’aide du moteur antivirus Microsoft Defender, identifie les risques inconnus, garantissant ainsi la sécurité informatique.

Bilan de santé : détecte et résout les problèmes rapidement. Analyse et élimine les menaces en un seul clic.

Boîte à outils : plus intelligente et plus efficace, elle comprend mieux les besoins.

Après une longue période de tests au sein du géant du logiciel, et même pour certains utilisateurs, Microsoft PC Manager est enfin arrivé dans l’App Store de Microsoft. Celui-ci a déjà été lancé sur cette plateforme et d’ici quelques jours, il pourra être utilisé par tout le monde.

Avec cette proposition, tous les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais gérer le système de manière beaucoup plus complète. Cette application peut regrouper plusieurs entrées associées en un seul point et ainsi disposer d’une offre unique en matière de contrôle détaillé du système Microsoft.